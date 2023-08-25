Мэрия Екатеринбурга признала аварийной школу, где обрушился потолок

25 августа 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Учеников школы №68 временно распределят по другим организациям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Департамент образования Екатеринбурга признал аварийной школу №68 в микрорайоне Урашмаш, в которой обрушился потолок. Ремонта в здании образовательного учреждения не было 90 лет. «Школу № 68 поставят на капремонт. Проектную документацию для него подготовили в прошлом году, до конца года пройдет госэкспертиза. Решение о сроках ремонта примут после ее завершения», — отметили в департаменте образования. Также принято окончательное решение о местах распределения школьников: — школа № 80 (Калинина, 26а): все первые классы, 2 «В», 3 «Г», 4 «Б», 4 «Г»; — школа № 22 (Красных Партизан, 4): 4 «А», 4 «В», 2 «А», 2 «Б», 2 «Г», 3 «А», 3 «Б», 3 «В»; — лицей № 128 (Индустрии, 92): пятые-девятые классы; — лицей № 100 (Ильича, 48а): десятые-одиннадцатые классы.

Департамент образования Екатеринбурга признал аварийной школу №68 в микрорайоне Урашмаш, в которой обрушился потолок. Ремонта в здании образовательного учреждения не было 90 лет. «Школу № 68 поставят на капремонт. Проектную документацию для него подготовили в прошлом году, до конца года пройдет госэкспертиза. Решение о сроках ремонта примут после ее завершения», — отметили в департаменте образования. Также принято окончательное решение о местах распределения школьников: — школа № 80 (Калинина, 26а): все первые классы, 2 «В», 3 «Г», 4 «Б», 4 «Г»; — школа № 22 (Красных Партизан, 4): 4 «А», 4 «В», 2 «А», 2 «Б», 2 «Г», 3 «А», 3 «Б», 3 «В»; — лицей № 128 (Индустрии, 92): пятые-девятые классы; — лицей № 100 (Ильича, 48а): десятые-одиннадцатые классы.