Мэрия Екатеринбурга признала аварийной школу, где обрушился потолок

Департамент образования Екатеринбурга признал аварийной школу №68 в микрорайоне Урашмаш, в которой обрушился потолок. Ремонта в здании образовательного учреждения не было 90 лет.
«Школу № 68 поставят на капремонт. Проектную документацию для него подготовили в прошлом году, до конца года пройдет госэкспертиза. Решение о сроках ремонта примут после ее завершения», — отметили в департаменте образования.
Также принято окончательное решение о местах распределения школьников:
— школа № 80 (Калинина, 26а): все первые классы, 2 «В», 3 «Г», 4 «Б», 4 «Г»;
— школа № 22 (Красных Партизан, 4): 4 «А», 4 «В», 2 «А», 2 «Б», 2 «Г», 3 «А», 3 «Б», 3 «В»;
— лицей № 128 (Индустрии, 92): пятые-девятые классы;
— лицей № 100 (Ильича, 48а): десятые-одиннадцатые классы.
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