Челябинские садоводы смогут получить до 500 тысяч рублей из городского бюджета

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Алексей Орлов в СНТ Березка. Екатеринбург, овощи, тыква, урожай, кабачок
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 30 августа 2023 года по 8 сентября Фото:

Челябинские садоводы смогут получить до 500 тысяч рублей из городского бюджета на улучшение условий в СНТ. В городе начинается прием заявок для участия в конкурсе на предоставление субсидий садоводческим товариществам, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Челябинске начинается прием заявок для участия в конкурсе на предоставление субсидий садоводческим некоммерческим товариществам, расположенным на территории города. СНТ могут возместить часть своих затрат, направленных на улучшение условий. Максимальная субсидия составляет 500 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе отметили, городской бюджет компенсирует расходы товариществ на акарицидную обработку общих территорий, организацию водоснабжения или выполнение кадастровых работ, произведенных в 2023 году. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с существующим порядком.

Заявки на участие в конкурсе в мэрии Челябинска принимаются с 30 августа 2023 года по 8 сентября включительно. Для получения консультаций об участии можно будет обратиться к специалистам Управления по взаимодействию с общественными объединениями Администрации города по тел 8 (351) 737-03-48. С Порядком предоставления субсидии можно ознакомиться здесь.

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Челябинские садоводы смогут получить до 500 тысяч рублей из городского бюджета на улучшение условий в СНТ. В городе начинается прием заявок для участия в конкурсе на предоставление субсидий садоводческим товариществам, сообщили в пресс-службе мэрии. «В Челябинске начинается прием заявок для участия в конкурсе на предоставление субсидий садоводческим некоммерческим товариществам, расположенным на территории города. СНТ могут возместить часть своих затрат, направленных на улучшение условий. Максимальная субсидия составляет 500 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе мэрии. В пресс-службе отметили, городской бюджет компенсирует расходы товариществ на акарицидную обработку общих территорий, организацию водоснабжения или выполнение кадастровых работ, произведенных в 2023 году. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с существующим порядком. Заявки на участие в конкурсе в мэрии Челябинска принимаются с 30 августа 2023 года по 8 сентября включительно. Для получения консультаций об участии можно будет обратиться к специалистам Управления по взаимодействию с общественными объединениями Администрации города по тел 8 (351) 737-03-48. С Порядком предоставления субсидии можно ознакомиться здесь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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