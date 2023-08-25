Челябинские садоводы смогут получить до 500 тысяч рублей из городского бюджета на улучшение условий в СНТ. В городе начинается прием заявок для участия в конкурсе на предоставление субсидий садоводческим товариществам, сообщили в пресс-службе мэрии.
«В Челябинске начинается прием заявок для участия в конкурсе на предоставление субсидий садоводческим некоммерческим товариществам, расположенным на территории города. СНТ могут возместить часть своих затрат, направленных на улучшение условий. Максимальная субсидия составляет 500 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе мэрии.
В пресс-службе отметили, городской бюджет компенсирует расходы товариществ на акарицидную обработку общих территорий, организацию водоснабжения или выполнение кадастровых работ, произведенных в 2023 году. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с существующим порядком.
Заявки на участие в конкурсе в мэрии Челябинска принимаются с 30 августа 2023 года по 8 сентября включительно. Для получения консультаций об участии можно будет обратиться к специалистам Управления по взаимодействию с общественными объединениями Администрации города по тел 8 (351) 737-03-48. С Порядком предоставления субсидии можно ознакомиться
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