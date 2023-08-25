Заявки на участие в конкурсе принимаются с 30 августа 2023 года по 8 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинские садоводы смогут получить до 500 тысяч рублей из городского бюджета на улучшение условий в СНТ. В городе начинается прием заявок для участия в конкурсе на предоставление субсидий садоводческим товариществам, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Челябинске начинается прием заявок для участия в конкурсе на предоставление субсидий садоводческим некоммерческим товариществам, расположенным на территории города. СНТ могут возместить часть своих затрат, направленных на улучшение условий. Максимальная субсидия составляет 500 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе отметили, городской бюджет компенсирует расходы товариществ на акарицидную обработку общих территорий, организацию водоснабжения или выполнение кадастровых работ, произведенных в 2023 году. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с существующим порядком.