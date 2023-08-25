Мэрия пермского города потратила десятки тысяч рублей на блокноты

26 августа 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

Мэрия Соликамска Пермского края потратила десятки тысяч рублей на сувениры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Соликамска Пермского края потратила десятки тысяч рублей из городской казны на закупку сувенирных блокнотов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Изготовление сувенирной продукции, ежедневники 560 штук. Подрядчик доставляет ежедневники в администрацию Соликамского городского округа в срок до 1 ноября. Начальная цена тендера — 350 тысяч рублей», — указано в документации. В итоговом протоколе отмечено, что победитель торгов снизил цену тендера с 350 тысяч до 167 тысяч рублей. Он должен изготовить сувенирные блокноты с обложками из вельвета или искусственной кожи. На обложках будет изображена символика Соликамска в золотом или серебряном цвете. Ранее мэрия Соликамского городского округа (Пермский край) искала подрядчика, который изготовит 500 календарей для улучшения имиджа территории. Из местного бюджета на эти цели направили 200 тысяч рублей.

Мэрия Соликамска Пермского края потратила десятки тысяч рублей из городской казны на закупку сувенирных блокнотов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Изготовление сувенирной продукции, ежедневники 560 штук. Подрядчик доставляет ежедневники в администрацию Соликамского городского округа в срок до 1 ноября. Начальная цена тендера — 350 тысяч рублей», — указано в документации. В итоговом протоколе отмечено, что победитель торгов снизил цену тендера с 350 тысяч до 167 тысяч рублей. Он должен изготовить сувенирные блокноты с обложками из вельвета или искусственной кожи. На обложках будет изображена символика Соликамска в золотом или серебряном цвете. Ранее мэрия Соликамского городского округа (Пермский край) искала подрядчика, который изготовит 500 календарей для улучшения имиджа территории. Из местного бюджета на эти цели направили 200 тысяч рублей.