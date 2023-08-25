25 августа 2023

Пермский робот снялся в одном кино с голливудской актрисой Меган Фокс. Видео

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Пермский сервисный робот снялся в голливудском фильме Фото:

Робот Promobot V.4, созданный в Пермском крае, снялся в голливудской комедии «Большой золотой слиток». В фильме снимались американские актеры Энди Гарсиа, Меган Фокс, Люси Хейл и другие.

«Promobot V.4 — голливудский актер. Сервисный робот снялся в комедии „Большой золотой слиток“. В съемке фильма также приняли участие такие американские актеры, как Энди Гарсиа, Меган Фокс, Люси Хейл и другие. Блестящая актерская игра», — сообщается в одноименной официальной группе производителя робота в соцсети «ВКонтакте».

Ранее директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев сообщил, что роботы-охранники российского производства будут работать в Европе. Первые из них заступили на работу в берлинском бизнес-центре, в котором расположен офис охранного предприятия Security-Robotics.

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Робот Promobot V.4, созданный в Пермском крае, снялся в голливудской комедии «Большой золотой слиток». В фильме снимались американские актеры Энди Гарсиа, Меган Фокс, Люси Хейл и другие. «Promobot V.4 — голливудский актер. Сервисный робот снялся в комедии „Большой золотой слиток“. В съемке фильма также приняли участие такие американские актеры, как Энди Гарсиа, Меган Фокс, Люси Хейл и другие. Блестящая актерская игра», — сообщается в одноименной официальной группе производителя робота в соцсети «ВКонтакте». Ранее директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев сообщил, что роботы-охранники российского производства будут работать в Европе. Первые из них заступили на работу в берлинском бизнес-центре, в котором расположен офис охранного предприятия Security-Robotics.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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