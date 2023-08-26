В США стартовал корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса на борту

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Путешествие космонавтов будет продолжаться 22 часа Фото:

Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon отправились на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщило федеральное агентство США NASA. По данным ведомства, на борту был космонавт Роскосмоса Константин Борисов.

«Экипаж-7 направляется на Международную космическую станцию. Ракета SpaceX Falcon 9 и космический корабль Dragon Endurance осветили раннее утреннее небо Флориды», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на официальном сайте NASA.

На борту находятся четыре космонавта. Среди них россиянин Константин Борисов. Их путешествие будет длиться 22 часа.

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Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon отправились на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщило федеральное агентство США NASA. По данным ведомства, на борту был космонавт Роскосмоса Константин Борисов. «Экипаж-7 направляется на Международную космическую станцию. Ракета SpaceX Falcon 9 и космический корабль Dragon Endurance осветили раннее утреннее небо Флориды», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на официальном сайте NASA. На борту находятся четыре космонавта. Среди них россиянин Константин Борисов. Их путешествие будет длиться 22 часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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