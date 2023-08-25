25 августа 2023

Три автомобиля столкнулись на трассе в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, пешеходный переход, ваз, трасса, дтп, лада веста, авария, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога
Авария произошла на трассе Шершни-Северная (фото из архива) Фото:

В Сосновском районе Челябинской области столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадал один человек, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области.

«ДТП произошло на восьмом километре автодороги Шершни-Северная. Водитель Subaru Legacy не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ВАЗ 2114. После этого ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с Omoda C5», — сообщается в telegram-канале управления.

В аварии пострадал водитель ВАЗ 2002 года рождения. Он госпитализирован.

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В Сосновском районе Челябинской области столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадал один человек, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области. «ДТП произошло на восьмом километре автодороги Шершни-Северная. Водитель Subaru Legacy не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ВАЗ 2114. После этого ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с Omoda C5», — сообщается в telegram-канале управления. В аварии пострадал водитель ВАЗ 2002 года рождения. Он госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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