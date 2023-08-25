Авария произошла на трассе Шершни-Северная (фото из архива)
В Сосновском районе Челябинской области столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадал один человек, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области.
«ДТП произошло на восьмом километре автодороги Шершни-Северная. Водитель Subaru Legacy не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ВАЗ 2114. После этого ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с Omoda C5», — сообщается в telegram-канале управления.
В аварии пострадал водитель ВАЗ 2002 года рождения. Он госпитализирован.
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