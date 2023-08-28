Спикер думы Екатеринбурга ответил на претензии посольства Азербайджана

Спикер думы Екатеринбурга Володин считает, что скандал связан с предстоящими выборами

28 августа 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Игорь Володин предполагает, что скандал может быть связан с предстоящими выборами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин прокомментировал претензии посольства Азербайджана из-за посещения мероприятие в честь 30-летия со дня образования Талыш-Муганской автономной Республики. Володин полагает, что данный скандал может быть связан с предстоящими выборами в очередной созыв гордумы. «Когда мне приходит приглашения от представителей любых национальностей, которые у нас проживают, я прихожу туда и поздравляю. Я не вникал, с чем связано мероприятие. Понятно, что это связано с выборами. Потому что до этого я постоянно ко всем приходил, и никаких вопросов не возникало. А как выборы, так начались всякие непонятные моменты», — заявил Игорь Володин в беседе с «Ъ-Урал». Ранее URA.RU писало о том, что спикер думы Екатеринбурга попал в международный скандал. Посольство Азербайджана и генконсульство направили ноту в МИД РФ, возмутившись выступлением политика на празднике в честь непризнанной Талыш-Муганской автономной республики (ТМАР). Сам Игорь Володин в беседе с корреспондентом агентства дал понять, что, поздравляя ТМАР, не хотел никого обидеть.

Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин прокомментировал претензии посольства Азербайджана из-за посещения мероприятие в честь 30-летия со дня образования Талыш-Муганской автономной Республики. Володин полагает, что данный скандал может быть связан с предстоящими выборами в очередной созыв гордумы. «Когда мне приходит приглашения от представителей любых национальностей, которые у нас проживают, я прихожу туда и поздравляю. Я не вникал, с чем связано мероприятие. Понятно, что это связано с выборами. Потому что до этого я постоянно ко всем приходил, и никаких вопросов не возникало. А как выборы, так начались всякие непонятные моменты», — заявил Игорь Володин в беседе с «Ъ-Урал». Ранее URA.RU писало о том, что спикер думы Екатеринбурга попал в международный скандал. Посольство Азербайджана и генконсульство направили ноту в МИД РФ, возмутившись выступлением политика на празднике в честь непризнанной Талыш-Муганской автономной республики (ТМАР). Сам Игорь Володин в беседе с корреспондентом агентства дал понять, что, поздравляя ТМАР, не хотел никого обидеть.