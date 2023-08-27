27 августа 2023

В Перми откроют движение трамваев по улице Карпинского

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской транспорт. Пермь, общественный транспорт, трамвай львенок
С 1 сентября трамваи вновь пойдут по улице Карпинского Фото:

Движение трамваев по улице Карпинского в Перми откроют 1 сентября. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

«Работы по переустройству трамвайных путей на улице Карпинского будут завершены 31 августа. А это значит, что уже 1 сентября по обновленному участку снова пойдут трамваи», — говорится в telegram-канале ведомства.

Движение трамваев на Карпинского закрыли 1 мая из-за строительных работ на перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Столбовой. В качестве компенсации власти запустили дополнительные автобусы маршрута №3 «К».

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Движение трамваев по улице Карпинского в Перми откроют 1 сентября. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. «Работы по переустройству трамвайных путей на улице Карпинского будут завершены 31 августа. А это значит, что уже 1 сентября по обновленному участку снова пойдут трамваи», — говорится в telegram-канале ведомства. Движение трамваев на Карпинского закрыли 1 мая из-за строительных работ на перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Столбовой. В качестве компенсации власти запустили дополнительные автобусы маршрута №3 «К».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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