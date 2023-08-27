В Перми откроют движение трамваев по улице Карпинского

С 1 сентября трамваи вновь пойдут по улице Карпинского Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Движение трамваев по улице Карпинского в Перми откроют 1 сентября. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

«Работы по переустройству трамвайных путей на улице Карпинского будут завершены 31 августа. А это значит, что уже 1 сентября по обновленному участку снова пойдут трамваи», — говорится в telegram-канале ведомства.

Движение трамваев на Карпинского закрыли 1 мая из-за строительных работ на перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Столбовой. В качестве компенсации власти запустили дополнительные автобусы маршрута №3 «К».