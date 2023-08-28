28 августа 2023

Полицейские поймали свердловчан, которые торговали контрафактными стройматериалами

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Миа Бойко. Курган, полиция, наряд полиции
Полицейские изъяли более 2300 единиц контрафактной продукции Фото:

Жители Свердловской области производили контрафактные гидроизоляционные мастики и праймеры, которые продавали под названием популярного строительного бренда. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ущерб составил более 10 млн рублей.

«Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и их коллегами из Свердловской области и Республики Татарстан пресечены изготовление и сбыт фальсифицированных стройматериалов. Задержаны двое предполагаемых организаторов криминального бизнеса», — заявили в ведомстве.

Контрафакт производился в подпольном цехе в Свердловской области, после ее продавали ниже рыночной стоимости по всей России через подконтрольные коммерческие организации. Полицейские провели обыски и изъяли более 2300 единиц контрафактной продукции, следователь СУ ГСУ МВД по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по части 3 статьи 180 УК РФ. Сейчас нарушители находятся под подпиской о невыезде. Остальных соучастников ищут.

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Жители Свердловской области производили контрафактные гидроизоляционные мастики и праймеры, которые продавали под названием популярного строительного бренда. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ущерб составил более 10 млн рублей. «Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и их коллегами из Свердловской области и Республики Татарстан пресечены изготовление и сбыт фальсифицированных стройматериалов. Задержаны двое предполагаемых организаторов криминального бизнеса», — заявили в ведомстве. Контрафакт производился в подпольном цехе в Свердловской области, после ее продавали ниже рыночной стоимости по всей России через подконтрольные коммерческие организации. Полицейские провели обыски и изъяли более 2300 единиц контрафактной продукции, следователь СУ ГСУ МВД по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по части 3 статьи 180 УК РФ. Сейчас нарушители находятся под подпиской о невыезде. Остальных соучастников ищут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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