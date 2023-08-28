Полицейские поймали свердловчан, которые торговали контрафактными стройматериалами 29 августа 2023 в 11:34 Размер текста - 17 + Полицейские изъяли более 2300 единиц контрафактной продукции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Свердловской области производили контрафактные гидроизоляционные мастики и праймеры, которые продавали под названием популярного строительного бренда. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ущерб составил более 10 млн рублей. «Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и их коллегами из Свердловской области и Республики Татарстан пресечены изготовление и сбыт фальсифицированных стройматериалов. Задержаны двое предполагаемых организаторов криминального бизнеса», — заявили в ведомстве. Контрафакт производился в подпольном цехе в Свердловской области, после ее продавали ниже рыночной стоимости по всей России через подконтрольные коммерческие организации. Полицейские провели обыски и изъяли более 2300 единиц контрафактной продукции, следователь СУ ГСУ МВД по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по части 3 статьи 180 УК РФ. Сейчас нарушители находятся под подпиской о невыезде. Остальных соучастников ищут. Жители Свердловской области производили контрафактные гидроизоляционные мастики и праймеры, которые продавали под названием популярного строительного бренда. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ущерб составил более 10 млн рублей. «Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и их коллегами из Свердловской области и Республики Татарстан пресечены изготовление и сбыт фальсифицированных стройматериалов. Задержаны двое предполагаемых организаторов криминального бизнеса», — заявили в ведомстве. Контрафакт производился в подпольном цехе в Свердловской области, после ее продавали ниже рыночной стоимости по всей России через подконтрольные коммерческие организации. Полицейские провели обыски и изъяли более 2300 единиц контрафактной продукции, следователь СУ ГСУ МВД по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по части 3 статьи 180 УК РФ. Сейчас нарушители находятся под подпиской о невыезде. Остальных соучастников ищут. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям