Тысячи граждан России скачали приложение для отслеживания беспилотников

Более 26 000 пользователей скачали приложение «Радар», которое позволяет жителям отправлять силовикам информацию о подозрительных БПЛА, за первые две недели после его запуска. Об этом рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
«Приложение „Радар“ было скачано 26 480 пользователями за первые две недели после запуска», — передает слова Кузнецова РАПСИ. Он подчеркнул, что данное приложение создано для того, чтобы граждане могли оперативно сообщать о подозрительных беспилотниках силовым структурам. Кузнецов также отметил, что благодаря информации, полученной от пользователей приложения, два беспилотника были сбиты над территорией Брянской области.
Ранее стало известно, что Минобороны РФ исследует маршруты полета украинских беспилотников, которые атаковали несколько российских регионов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что военные эксперты работают над выяснением деталей атаки, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, и что все атаки Киева рассматриваются как террористические.
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