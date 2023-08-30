Кадыров пообещал выполнить любой приказ Путина даже ценой собственной жизни

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Кадыров заявил, что обязан Путину жизнью дважды Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров готов выполнить любой приказ президента РФ Владимира Путина, даже если он будет смертельным. Об этом он высказался в своем telegram-канале.

«Я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если итогом станет смерть», — написал Кадыров. Он добавил, что обязан жизнью президенту России дважды.

В 2015 году Путин наградил Кадырова орденом Почета. Глава Чечни сказал, что готов отдать жизнь за российского лидера. Он написал, что благодарен Путину за столь высокую награду и оценку его труда.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров готов выполнить любой приказ президента РФ Владимира Путина, даже если он будет смертельным. Об этом он высказался в своем telegram-канале. «Я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если итогом станет смерть», — написал Кадыров. Он добавил, что обязан жизнью президенту России дважды. В 2015 году Путин наградил Кадырова орденом Почета. Глава Чечни сказал, что готов отдать жизнь за российского лидера. Он написал, что благодарен Путину за столь высокую награду и оценку его труда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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