Кадыров пообещал выполнить любой приказ Путина даже ценой собственной жизни

Кадыров заявил, что обязан Путину жизнью дважды
Глава Чечни Рамзан Кадыров готов выполнить любой приказ президента РФ Владимира Путина, даже если он будет смертельным. Об этом он высказался в своем telegram-канале.
«Я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если итогом станет смерть», —
В 2015 году Путин наградил Кадырова орденом Почета. Глава Чечни сказал, что готов отдать жизнь за российского лидера. Он написал, что благодарен Путину за столь высокую награду и оценку его труда.
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