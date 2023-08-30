Роскомнадзор будет получать больше данных о россиянах

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Виды Москвы. Москва , телефон в руках, смартфон в руке, пассажиры метро
Роскомнадзор будет получать дополнительную информацию о россиянах Фото:

В России расширят объем данных, передаваемых операторами связи в Роскомнадзор. Об этом стало известно из постановления правительства, опубликованного Минцифры РФ.

«Объем данных, которые операторы связи передают в Роскомнадзор, расширится», — говорится в постановлении. Там добавили, что в дополнение к существующей информации, включающей персональные данные абонентов, будут добавлены сведения о дате заключения договоров с корпоративными клиентами и перечень номеров, переданных госзаказчикам.

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В России расширят объем данных, передаваемых операторами связи в Роскомнадзор. Об этом стало известно из постановления правительства, опубликованного Минцифры РФ. «Объем данных, которые операторы связи передают в Роскомнадзор, расширится», — говорится в постановлении. Там добавили, что в дополнение к существующей информации, включающей персональные данные абонентов, будут добавлены сведения о дате заключения договоров с корпоративными клиентами и перечень номеров, переданных госзаказчикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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