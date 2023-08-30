Роскомнадзор будет получать больше данных о россиянах

В России расширят объем данных, передаваемых операторами связи в Роскомнадзор. Об этом стало известно из постановления правительства, опубликованного Минцифры РФ.
«Объем данных, которые операторы связи передают в Роскомнадзор, расширится», — говорится в постановлении. Там добавили, что в дополнение к существующей информации, включающей персональные данные абонентов, будут добавлены сведения о дате заключения договоров с корпоративными клиентами и перечень номеров, переданных госзаказчикам.
В России расширят объем данных, передаваемых операторами связи в Роскомнадзор. Об этом стало известно из постановления правительства, опубликованного Минцифры РФ. «Объем данных, которые операторы связи передают в Роскомнадзор, расширится», — говорится в постановлении. Там добавили, что в дополнение к существующей информации, включающей персональные данные абонентов, будут добавлены сведения о дате заключения договоров с корпоративными клиентами и перечень номеров, переданных госзаказчикам.