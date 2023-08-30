Роскомнадзор будет получать больше данных о россиянах 30 августа 2023 в 22:29 Размер текста - 17 + Роскомнадзор будет получать дополнительную информацию о россиянах Фото: Георгий Бергал © URA.RU В России расширят объем данных, передаваемых операторами связи в Роскомнадзор. Об этом стало известно из постановления правительства, опубликованного Минцифры РФ. «Объем данных, которые операторы связи передают в Роскомнадзор, расширится», — говорится в постановлении. Там добавили, что в дополнение к существующей информации, включающей персональные данные абонентов, будут добавлены сведения о дате заключения договоров с корпоративными клиентами и перечень номеров, переданных госзаказчикам. В России расширят объем данных, передаваемых операторами связи в Роскомнадзор. Об этом стало известно из постановления правительства, опубликованного Минцифры РФ. «Объем данных, которые операторы связи передают в Роскомнадзор, расширится», — говорится в постановлении. Там добавили, что в дополнение к существующей информации, включающей персональные данные абонентов, будут добавлены сведения о дате заключения договоров с корпоративными клиентами и перечень номеров, переданных госзаказчикам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям