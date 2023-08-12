Роскомнадзор: работа поисковика Google в России не ограничивалась

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Поисковые системы Яндекс и Google. Екатеринбург , телефон, смартфон, интернет, гугл, google, поисковая система
Сбои зафиксированы в России 12 августа Фото:

Роскомнадзор не ограничивал работу зарубежных поисковых сервисов. Об этом заявили в ведомстве на фоне сбоев в работе Google, которые произошли 12 августа в России.

«По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google», — добавили в Роскомнадзоре, пишет РБК. При этом ведомстве посоветовали пользоваться отечественными сервисами.

Сбои в работе сервисов Google были зафиксированы днем 12 августа. Система составила 496 отчетов о проблемах с работой сервисов, о которых сообщили россияне.

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Роскомнадзор не ограничивал работу зарубежных поисковых сервисов. Об этом заявили в ведомстве на фоне сбоев в работе Google, которые произошли 12 августа в России. «По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google», — добавили в Роскомнадзоре, пишет РБК. При этом ведомстве посоветовали пользоваться отечественными сервисами. Сбои в работе сервисов Google были зафиксированы днем 12 августа. Система составила 496 отчетов о проблемах с работой сервисов, о которых сообщили россияне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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