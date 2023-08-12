Роскомнадзор: работа поисковика Google в России не ограничивалась 12 августа 2023 в 23:47 Размер текста - 17 + Сбои зафиксированы в России 12 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU Роскомнадзор не ограничивал работу зарубежных поисковых сервисов. Об этом заявили в ведомстве на фоне сбоев в работе Google, которые произошли 12 августа в России. «По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google», — добавили в Роскомнадзоре, пишет РБК. При этом ведомстве посоветовали пользоваться отечественными сервисами. Сбои в работе сервисов Google были зафиксированы днем 12 августа. Система составила 496 отчетов о проблемах с работой сервисов, о которых сообщили россияне. Роскомнадзор не ограничивал работу зарубежных поисковых сервисов. Об этом заявили в ведомстве на фоне сбоев в работе Google, которые произошли 12 августа в России. «По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google», — добавили в Роскомнадзоре, пишет РБК. При этом ведомстве посоветовали пользоваться отечественными сервисами. Сбои в работе сервисов Google были зафиксированы днем 12 августа. Система составила 496 отчетов о проблемах с работой сервисов, о которых сообщили россияне. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям