Роскомнадзор: работа поисковика Google в России не ограничивалась

Сбои зафиксированы в России 12 августа
Роскомнадзор не ограничивал работу зарубежных поисковых сервисов. Об этом заявили в ведомстве на фоне сбоев в работе Google, которые произошли 12 августа в России.
«По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google», — добавили в Роскомнадзоре, пишет РБК. При этом ведомстве посоветовали пользоваться отечественными сервисами.
Сбои в работе сервисов Google были зафиксированы днем 12 августа. Система составила 496 отчетов о проблемах с работой сервисов, о которых сообщили россияне.
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