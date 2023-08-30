30 августа 2023

На пермском заводе «Сибур-Химпром» сменилось руководство

Пермский завод «Сибур-Химпром» возглавил Максим Леньков
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод Сибур-Химпром. Пермь, леньков максим
На «Сибур» Леньков работает почти 25 лет Фото:

У пермского химического предприятия «Сибур-Химпром» появился новый генеральный директор. Им стал Максим Леньков, который начинал свою карьеру с должности слесаря 4 разряда в Томске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Максим Леньков утвержден на должность генерального директора АО „Сибур-Химпром“», — сообщили в пресс-службе. К работе Леньков приступит 1 сентября.

Леньков начал свою карьеру в качестве слесаря КИПиА 4 разряда на Томском нефтехимическом комбинате в 1999 году. На предприятиях «Сибура» он работает почти 25 лет. В 2016 году Леньков назначен главным инженером «Воронежсинтезкаучука», в 2020 году возглавил направление «Надежность и ремонты» ФЭП. В следующем году он стал главным инженером АО «Сибур-Химпрома». В приоритете у нового руководителя сохранение нулевого травматизма.

«Сибур-Химпром» является единственным производителем крупнотоннажного вспененного полистирола. Предприятие входит в холдинг «Сибур», который является крупнейшей нефтегазовой компанией в Восточной Европе.

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У пермского химического предприятия «Сибур-Химпром» появился новый генеральный директор. Им стал Максим Леньков, который начинал свою карьеру с должности слесаря 4 разряда в Томске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Максим Леньков утвержден на должность генерального директора АО „Сибур-Химпром“», — сообщили в пресс-службе. К работе Леньков приступит 1 сентября. Леньков начал свою карьеру в качестве слесаря КИПиА 4 разряда на Томском нефтехимическом комбинате в 1999 году. На предприятиях «Сибура» он работает почти 25 лет. В 2016 году Леньков назначен главным инженером «Воронежсинтезкаучука», в 2020 году возглавил направление «Надежность и ремонты» ФЭП. В следующем году он стал главным инженером АО «Сибур-Химпрома». В приоритете у нового руководителя сохранение нулевого травматизма. «Сибур-Химпром» является единственным производителем крупнотоннажного вспененного полистирола. Предприятие входит в холдинг «Сибур», который является крупнейшей нефтегазовой компанией в Восточной Европе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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