30 августа 2023

В ХМАО отчима-педофила обвинили в растлении 13-летней падчерицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчима из Нягани подозревают в растлении девочки-подростка Фото:

В Нягани мужчину обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней падчерицы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета ХМАО.

«Житель Нягани проживал с сожительницей и ее 13-летней дочерью. По версии следствия, он воспользовался отсутствием матери девочки и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера», — сообщили в ведомстве.

СК ХМАО расследует все обстоятельства уголовного дела. «Обвиняемый заключен под стражу», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО поймали педофила, пристававшего к второкласснице. Восьмилетняя девочка жила с ним в одной квартире.

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В Нягани мужчину обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней падчерицы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета ХМАО. «Житель Нягани проживал с сожительницей и ее 13-летней дочерью. По версии следствия, он воспользовался отсутствием матери девочки и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера», — сообщили в ведомстве. СК ХМАО расследует все обстоятельства уголовного дела. «Обвиняемый заключен под стражу», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО поймали педофила, пристававшего к второкласснице. Восьмилетняя девочка жила с ним в одной квартире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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