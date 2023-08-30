В ХМАО отчима-педофила обвинили в растлении 13-летней падчерицы

В Нягани мужчину обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней падчерицы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета ХМАО.
«Житель Нягани проживал с сожительницей и ее 13-летней дочерью. По версии следствия, он воспользовался отсутствием матери девочки и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера», — сообщили в ведомстве.
СК ХМАО расследует все обстоятельства уголовного дела. «Обвиняемый заключен под стражу», — уточнили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО поймали педофила, пристававшего к второкласснице. Восьмилетняя девочка жила с ним в одной квартире.
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