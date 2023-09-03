03 сентября 2023
02 сентября 2023

Фигурант уголовного дела в челябинской конной школе не смог переиграть СКР

СКР не выявил нарушений при допросе фигуранта дела в челябинской конной школе
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу тренера конной школы Рифей. Челябинск, горбунов руслан, дубовик светлана
Громкое заявление Руслана Горбунова лишь ненадолго затормозило расследование Фото:

Фигурант уголовного дела о конной школе «Рифей» в Челябинске Руслан Горбунов, обвиняемый в мошенничестве, не смог оспорить протокол допроса. В управлении СКР по региону проверили его заявления о давлении со стороны силовиков и отказали в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников, которые допрашивали коммерсанта. Об этом сообщил URA.RU источник в судебной системе.

«Следственный комитет провел проверку, ее итоги были озвучены в суде. Они гласят, что допрос проводился в рамках правового поля. Оснований для возбуждения уголовного дела по факту превышения должностных полномочий со стороны сотрудников нет. Результаты проверки приобщены к материалам уголовного дела», — рассказал источник.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили.

На прошлом заседании Горбунов заявил, что отказывается от своих показаний. По его словам, он дал их под давлением, к тому же с нарушением процедуры допроса. Как уверял коммерсант, ему не предоставили адвоката, после чего суд и назначил проверку.

Горбунова задержали в августе 2022 года вместе с тренером «Рифея» Светланой Дубовик. Им предъявили обвинения в мошенничестве. По данным следствия, они закупали лошадей для школы по завышенным ценам, нанеся ее бюджету ущерб в размере более одного млн рублей.

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Фигурант уголовного дела о конной школе «Рифей» в Челябинске Руслан Горбунов, обвиняемый в мошенничестве, не смог оспорить протокол допроса. В управлении СКР по региону проверили его заявления о давлении со стороны силовиков и отказали в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников, которые допрашивали коммерсанта. Об этом сообщил URA.RU источник в судебной системе. «Следственный комитет провел проверку, ее итоги были озвучены в суде. Они гласят, что допрос проводился в рамках правового поля. Оснований для возбуждения уголовного дела по факту превышения должностных полномочий со стороны сотрудников нет. Результаты проверки приобщены к материалам уголовного дела», — рассказал источник. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили. На прошлом заседании Горбунов заявил, что отказывается от своих показаний. По его словам, он дал их под давлением, к тому же с нарушением процедуры допроса. Как уверял коммерсант, ему не предоставили адвоката, после чего суд и назначил проверку. Горбунова задержали в августе 2022 года вместе с тренером «Рифея» Светланой Дубовик. Им предъявили обвинения в мошенничестве. По данным следствия, они закупали лошадей для школы по завышенным ценам, нанеся ее бюджету ущерб в размере более одного млн рублей.
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