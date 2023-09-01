Службы такси пытаются удержать екатеринбургских водителей

01 сентября 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

Службы такси не хотят лишаться своих водителей в Екатеринбурге Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 1 сентября вступили новые требования для перевозок такси, из-за чего у водителей появилось больше забот. Чтобы смягчить ситуацию, агрегаторы через рассылки предлагают таксистам всевозможные способы экономной эксплуатации автомобиля. Об этом URA.RU рассказал водитель на условиях анонимности. «Сотрудники служб такси отправляют сообщения или звонят с предложениями использовать газ вместо бензина, заливать более дешевые жидкости для авто, а также посещать партнерские автомастерские, где машину чинят с приличной скидкой. Некоторым приходят подобные предложения от таксопарков», — рассказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в службу такси, а также к частным таксопаркам. Представитель таксопарка Team Avto Евгений сказал, что о подобных рассылках для водителей не слышал. Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук уже отмечал, что следствиями нововведений в №580-ФЗ станут рост цен на перевозки в такси и дефицит водителей на Среднем Урале. Согласно закону, водители должны приобретать страховку по тарифу для такси, который в несколько раз дороже обычного.

С 1 сентября вступили новые требования для перевозок такси, из-за чего у водителей появилось больше забот. Чтобы смягчить ситуацию, агрегаторы через рассылки предлагают таксистам всевозможные способы экономной эксплуатации автомобиля. Об этом URA.RU рассказал водитель на условиях анонимности. «Сотрудники служб такси отправляют сообщения или звонят с предложениями использовать газ вместо бензина, заливать более дешевые жидкости для авто, а также посещать партнерские автомастерские, где машину чинят с приличной скидкой. Некоторым приходят подобные предложения от таксопарков», — рассказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в службу такси, а также к частным таксопаркам. Представитель таксопарка Team Avto Евгений сказал, что о подобных рассылках для водителей не слышал. Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук уже отмечал, что следствиями нововведений в №580-ФЗ станут рост цен на перевозки в такси и дефицит водителей на Среднем Урале. Согласно закону, водители должны приобретать страховку по тарифу для такси, который в несколько раз дороже обычного.