В Пермском крае власти Кунгура нашли деньги на отлов бродячих собак

02 сентября 2023 в 01:35 Размер текста - 17 +

Мэрия Кунгура (Пермский край) ищет подрядчика для отлова бездомных животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае власти Кунгура ищут подрядчика, который займется отловом бродячих собак. На эти цели мэрия направила 1,6 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Отлов животных без владельцев на территории Кунгурского муниципального округа. Начальная цена контракта 1 миллион 690 тысяч рублей», — указано в техдокументации тендера. Согласно техдокументации, подрядчик должен будет отловить бездомных животных в Кунгуре и привезти их в городской приют. При необходимости там им окажут медицинскую помощь. Предусматривается обязательная стерилизация и вакцинация животных. Подрядчик должен обращаться с ними гуманно. Если найти владельца не получится, то собака или кошка будет возвращена обратно в привычную среду обитания. Контракт заключается на срок до 29 декабря. Ранее Пермь заняла четвертое место по затратам на отлов собак на Урале. На эти мероприятия городские власти потратили 11,4 млн рублей, было отловлено более пятисот собак.

В Пермском крае власти Кунгура ищут подрядчика, который займется отловом бродячих собак. На эти цели мэрия направила 1,6 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Отлов животных без владельцев на территории Кунгурского муниципального округа. Начальная цена контракта 1 миллион 690 тысяч рублей», — указано в техдокументации тендера. Согласно техдокументации, подрядчик должен будет отловить бездомных животных в Кунгуре и привезти их в городской приют. При необходимости там им окажут медицинскую помощь. Предусматривается обязательная стерилизация и вакцинация животных. Подрядчик должен обращаться с ними гуманно. Если найти владельца не получится, то собака или кошка будет возвращена обратно в привычную среду обитания. Контракт заключается на срок до 29 декабря. Ранее Пермь заняла четвертое место по затратам на отлов собак на Урале. На эти мероприятия городские власти потратили 11,4 млн рублей, было отловлено более пятисот собак.