Путин наградил свердловскую чиновницу

Президент России Владимир Путин наградил начальницу свердловского управления Росреестра Наталью Коробкову. Женщину назвали заслуженным землеустроителем РФ. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный землеустроитель РФ“ Коробковой Наталье Михайловне — начальнику отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области», — говорится в документе.
Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Поводом стали трудовые успехи и многолетняя добросовестная работа градоначальника.
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