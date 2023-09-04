Путин наградил свердловскую чиновницу

04 сентября 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

Владимир Путин присвоил звание заслуженного землеустроителя РФ сотруднице Росреестра Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил начальницу свердловского управления Росреестра Наталью Коробкову. Женщину назвали заслуженным землеустроителем РФ. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный землеустроитель РФ“ Коробковой Наталье Михайловне — начальнику отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области», — говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Поводом стали трудовые успехи и многолетняя добросовестная работа градоначальника.

Президент России Владимир Путин наградил начальницу свердловского управления Росреестра Наталью Коробкову. Женщину назвали заслуженным землеустроителем РФ. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный землеустроитель РФ“ Коробковой Наталье Михайловне — начальнику отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области», — говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Поводом стали трудовые успехи и многолетняя добросовестная работа градоначальника.