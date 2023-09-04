Путин наградил свердловскую чиновницу

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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир
Владимир Путин присвоил звание заслуженного землеустроителя РФ сотруднице Росреестра Фото:

Президент России Владимир Путин наградил начальницу свердловского управления Росреестра Наталью Коробкову. Женщину назвали заслуженным землеустроителем РФ. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный землеустроитель РФ“ Коробковой Наталье Михайловне — начальнику отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области», — говорится в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Поводом стали трудовые успехи и многолетняя добросовестная работа градоначальника.

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Президент России Владимир Путин наградил начальницу свердловского управления Росреестра Наталью Коробкову. Женщину назвали заслуженным землеустроителем РФ. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный землеустроитель РФ“ Коробковой Наталье Михайловне — начальнику отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области», — говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Поводом стали трудовые успехи и многолетняя добросовестная работа градоначальника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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