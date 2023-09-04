В Копейске (Челябинская область) на ходу загорелся новый автобус, следующий по маршруту № 123. Пожар произошел в моторном отсеке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
«Произошло возгорание в моторном отсеке. Пассажиров не было. Водитель не пострадал», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Происшествие случилось недалеко от пересечения проспекта Коммунистический и проспекта Победы 5 сентября в 6:30. Со слов очевидцев, новый автобус, следующий по маршруту № 123, загорелся на ходу.
Ранее в Челябинской области на трассе М5-Урал сгорел автобус. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
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