04 сентября 2023

В Копейске на ходу загорелся автобус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в троллейбусе на перекрестке Мамина Сибиряка - Малышева. Екатеринбург, автобус, кабина водителя, последствия пожара, выбитые стекла
ЧП произошло в 6:30 в Копейске Фото:

В Копейске (Челябинская область) на ходу загорелся новый автобус, следующий по маршруту № 123. Пожар произошел в моторном отсеке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Произошло возгорание в моторном отсеке. Пассажиров не было. Водитель не пострадал», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Происшествие случилось недалеко от пересечения проспекта Коммунистический и проспекта Победы 5 сентября в 6:30. Со слов очевидцев, новый автобус, следующий по маршруту № 123, загорелся на ходу.

Ранее в Челябинской области на трассе М5-Урал сгорел автобус. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

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В Копейске (Челябинская область) на ходу загорелся новый автобус, следующий по маршруту № 123. Пожар произошел в моторном отсеке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. «Произошло возгорание в моторном отсеке. Пассажиров не было. Водитель не пострадал», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Происшествие случилось недалеко от пересечения проспекта Коммунистический и проспекта Победы 5 сентября в 6:30. Со слов очевидцев, новый автобус, следующий по маршруту № 123, загорелся на ходу. Ранее в Челябинской области на трассе М5-Урал сгорел автобус. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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