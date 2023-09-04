04 сентября 2023

Отец Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга просит о помощи Ксению Собчак

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Родители пытаются помочь сыну любыми способами
Родители пытаются помочь сыну любыми способами Фото:
новость из сюжета
Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат

Родители юного екатеринбуржца Миши Бахтина, который родился с тяжелым диагнозом — спинальной мышечной атрофией (СМА), обратились к журналистке Ксении Собчак через Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Они просят ее об информационной помощи. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская.

«Мы вынуждены обратиться за помощью к публичным лицам. Мы просим Ксению Собчак оказать информационную поддержку. Все, чего мы хотим — спасти нашего Мишу», — поделилась с журналистом агентства Липинская.

Родители Миши Бахтина последние годы ведут борьбу за жизнь своего единственного сына, у которого редкое заболевание. Они не раз выходили на одиночные пикеты к правительству РФ, на Красную площадь. Сегодня, 5 сентября, отец мальчика Дмитрий Бахтин вышел к зданию прокуратуры Свердловской области в Екатеринбурге, сейчас туда пришли сотрудники полиции. Более подробно об истории борьбы за жизнь малыша — в сюжете URA.RU.

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Родители юного екатеринбуржца Миши Бахтина, который родился с тяжелым диагнозом — спинальной мышечной атрофией (СМА), обратились к журналистке Ксении Собчак через Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Они просят ее об информационной помощи. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская. «Мы вынуждены обратиться за помощью к публичным лицам. Мы просим Ксению Собчак оказать информационную поддержку. Все, чего мы хотим — спасти нашего Мишу», — поделилась с журналистом агентства Липинская. Родители Миши Бахтина последние годы ведут борьбу за жизнь своего единственного сына, у которого редкое заболевание. Они не раз выходили на одиночные пикеты к правительству РФ, на Красную площадь. Сегодня, 5 сентября, отец мальчика Дмитрий Бахтин вышел к зданию прокуратуры Свердловской области в Екатеринбурге, сейчас туда пришли сотрудники полиции. Более подробно об истории борьбы за жизнь малыша — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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