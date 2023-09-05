Екатеринбуржца наказали за прослушку экс-супруги

Мужчина прослушивал чужие разговоры 119 раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Екатеринбурга оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что он установил прослушку в квартире, где жила его бывшая жена. Устройство женщина нашла случайно во время уборки. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

«В июне 2021 года житель Екатеринбурга Иван К. купил на AliExpress GSM-радиомикрофон, предназначенный для негласного получения акустической информации. Затем втайне от жены установил подслушивающее устройство с сим-картой на кухне для прослушки разговоров. Супруги находились в стадии развода и проживали раздельно», — рассказали в пресс-службе суда.

В апреле 2022 года женщина убиралась дома и нашла на шкафу рядом с роутером неизвестный предмет, о чем сообщила в Следственный комитет. Ведомство возбудило дело по статьям «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

«Иван пояснил следователю, что действительно приобрел трекер в Китае, но лишь с целью определения геолокации своего автомобиля и прослушки старшего сына, прибор некоторое время был установлен в портфеле ребенка. Как установил суд, с марта по апрель 2022 года подсудимый при помощи устройства не менее 119 раз прослушивал чужие разговоры», — пояснили в суде.

В итоге Кировский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным и наказал его штрафом в 30 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.