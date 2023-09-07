Союзнику мэра Екатеринбурга не дали сняться с выборов

07 сентября 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Алексей Вихарев — один из фронтменов действующего созыва думы Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат Алексей Вихарев, которого называют в числе кандидатов в спикеры нового созыва гордумы Екатеринбурга, хотел сняться с выборов по одномандатному округу, но не добился согласования от руководства города и региона. Детали URA.RU раскрыл источник, близкий к губернаторской резиденции. Вихарев считается лидером неформальной промэрской фракции в действующем созыве думы, в которую входят пять человек — помимо него самого, депутаты Михаил Вечкензин, Александр Колесников, Алексей Мещеряков и Дмитрий Николаев. На старте кампании предполагалось, что в новом созыве эта команда сохранится в том же составе. Но Вихарев создал предпосылки к ее расширению. Сначала он добился не только победы на праймериз «Единой России» в 19-м округе, но и попадания на проходное четвертое место в общегородском партсписке. Вечкензин, Колесников и Мещеряков также получили возможность представлять партию в округах. Николаев занял проходное второе место в списке ЛДПР и выдвинулся от партии в округе №20. Поскольку мэрия решила поддержать его, а не победителя праймериз ЕР Владимира Стругова (одобрен губернатором Евгением Куйвашевым), в думу с большой долей вероятности пройдет третий номер списка ЛДПР — ориентированный на Вихарева бизнесмен Николай Вахрушев. И фракция Вихарева в таком случае увеличится до шести человек. Новость по теме Мэр Екатеринбурга намекнул горожанам на нового спикера думы. Фото В округе №19 против Вихарева ЛДПР — в рамках сделки — выдвинула его помощницу Ксению Лещенко. И в начале-середине августа депутат, по свидетельству сразу нескольких городских политиков, раздумывал снять свою кандидатуру в пользу Лещенко, но при этом остаться в списке ЕР. Это могло привести к тому, что в думу прошли бы сразу шесть соратников Вихарева. И это была бы крупнейшая фракция. «Но Вихареву не разрешили, поскольку произошла бы разбалансировка интересов. [Глава города Алексей] Орлов, формируя новый созыв, хотел обеспечить равенство — чтобы каждая бизнес-группа имела не больше пяти-шести депутатов. Если бы Вихареву позволили сняться и пройти в думу по списку „Единой России“, это вызвало бы серьезный внутриэлитный конфликт», — объяснил один из источников. В частности, снятие Вихарева и его попадание в думу по списку ЕР серьезно сократило бы шансы депутата Антона Швалева, представляющего интересы враждебного Орлову миллиардера Виталия Кочеткова, но согласованного Куйвашевым. Швалев в списке ЕР занимает полупроходное девятое место. Источник при этом он не уточнил, кто наложил вето — Орлов или политический вице-губернатор Олег Чемезов. Собеседник в окружении Вихарева и вовсе заверил корреспондента, что в действительности планов прекращать борьбу в округе у него никогда не было. На этих выборах депутат — один из основных союзников Орлова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Алексей Вихарев, которого называют в числе кандидатов в спикеры нового созыва гордумы Екатеринбурга, хотел сняться с выборов по одномандатному округу, но не добился согласования от руководства города и региона. Детали URA.RU раскрыл источник, близкий к губернаторской резиденции. Вихарев считается лидером неформальной промэрской фракции в действующем созыве думы, в которую входят пять человек — помимо него самого, депутаты Михаил Вечкензин, Александр Колесников, Алексей Мещеряков и Дмитрий Николаев. На старте кампании предполагалось, что в новом созыве эта команда сохранится в том же составе. Но Вихарев создал предпосылки к ее расширению. Сначала он добился не только победы на праймериз «Единой России» в 19-м округе, но и попадания на проходное четвертое место в общегородском партсписке. Вечкензин, Колесников и Мещеряков также получили возможность представлять партию в округах. Николаев занял проходное второе место в списке ЛДПР и выдвинулся от партии в округе №20. Поскольку мэрия решила поддержать его, а не победителя праймериз ЕР Владимира Стругова (одобрен губернатором Евгением Куйвашевым), в думу с большой долей вероятности пройдет третий номер списка ЛДПР — ориентированный на Вихарева бизнесмен Николай Вахрушев. И фракция Вихарева в таком случае увеличится до шести человек. В округе №19 против Вихарева ЛДПР — в рамках сделки — выдвинула его помощницу Ксению Лещенко. И в начале-середине августа депутат, по свидетельству сразу нескольких городских политиков, раздумывал снять свою кандидатуру в пользу Лещенко, но при этом остаться в списке ЕР. Это могло привести к тому, что в думу прошли бы сразу шесть соратников Вихарева. И это была бы крупнейшая фракция. «Но Вихареву не разрешили, поскольку произошла бы разбалансировка интересов. [Глава города Алексей] Орлов, формируя новый созыв, хотел обеспечить равенство — чтобы каждая бизнес-группа имела не больше пяти-шести депутатов. Если бы Вихареву позволили сняться и пройти в думу по списку „Единой России“, это вызвало бы серьезный внутриэлитный конфликт», — объяснил один из источников. В частности, снятие Вихарева и его попадание в думу по списку ЕР серьезно сократило бы шансы депутата Антона Швалева, представляющего интересы враждебного Орлову миллиардера Виталия Кочеткова, но согласованного Куйвашевым. Швалев в списке ЕР занимает полупроходное девятое место. Источник при этом он не уточнил, кто наложил вето — Орлов или политический вице-губернатор Олег Чемезов. Собеседник в окружении Вихарева и вовсе заверил корреспондента, что в действительности планов прекращать борьбу в округе у него никогда не было. На этих выборах депутат — один из основных союзников Орлова.