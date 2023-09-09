Собянин рассказал, как проголосовал на выборах мэра Москвы

Собянин проголосовал на выборах в Москве электронно
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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего посещения техно-парка "Калибр". Москва, собянин сергей
Сергей Собянин проголосовал электронно Фото:
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Выборы-2023

Действующий глава Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра города. Он сделал это в электронном формате.

«Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей», — рассказал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что у москвичей есть возможность проголосовать где угодно, а не только по месту регистрации. Это возможно благодаря сформированному электронному списку избирателей.

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Действующий глава Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра города. Он сделал это в электронном формате. «Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей», — рассказал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что у москвичей есть возможность проголосовать где угодно, а не только по месту регистрации. Это возможно благодаря сформированному электронному списку избирателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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