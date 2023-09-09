Собянин рассказал, как проголосовал на выборах мэра Москвы

Собянин проголосовал на выборах в Москве электронно

09 сентября 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Сергей Собянин проголосовал электронно Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Действующий глава Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра города. Он сделал это в электронном формате. «Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей», — рассказал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что у москвичей есть возможность проголосовать где угодно, а не только по месту регистрации. Это возможно благодаря сформированному электронному списку избирателей.

Действующий глава Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра города. Он сделал это в электронном формате. «Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей», — рассказал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что у москвичей есть возможность проголосовать где угодно, а не только по месту регистрации. Это возможно благодаря сформированному электронному списку избирателей.