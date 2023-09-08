08 сентября 2023

Судьба свердловских туристов после землетрясения в Марокко неизвестна

© Служба новостей «URA.RU»
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Марокко
В консульство РФ в Касабланке не поступали сообщения о российских туристах Фото:

Информации о свердловских туристах, которые могли пострадать или застрять в Марокко из-за землетрясения, не поступало. Об этом URA.RU сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Данных о нахождении в Марокко уральцев на данный момент нет. Но это не значит, что свердловчане в этой стране не находятся — мы просто не имеем информации. Если и есть, то их количество минимальное», — сказал Мальцев.

Эксперт пояснил, что из Екатеринбурга прямые чартерные перелеты в Марокко были лишь в 1996, 2004 и 2005 годах. На данный момент авиаперелетов нет, и в этом году не планируется.

«Это направление сезонное, сезон заканчивается примерно во второй половине октября. Хотя Марракеш интересен круглый год и является мировым туристическим брендом», — отметил Мальцев. Он подчеркнул, что на сегодняшний день тревожных сообщений от уральцев не поступало ни по линии туриндустрии, ни в частном порядке.

Минувшей ночью вблизи Марракеша произошло землетрясение магнитудой 6,9 баллов. Погибли около 700 человек. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI. Главное к этому часу о трагедии в Марокко — в материале URA.RU.

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Информации о свердловских туристах, которые могли пострадать или застрять в Марокко из-за землетрясения, не поступало. Об этом URA.RU сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «Данных о нахождении в Марокко уральцев на данный момент нет. Но это не значит, что свердловчане в этой стране не находятся — мы просто не имеем информации. Если и есть, то их количество минимальное», — сказал Мальцев. Эксперт пояснил, что из Екатеринбурга прямые чартерные перелеты в Марокко были лишь в 1996, 2004 и 2005 годах. На данный момент авиаперелетов нет, и в этом году не планируется. «Это направление сезонное, сезон заканчивается примерно во второй половине октября. Хотя Марракеш интересен круглый год и является мировым туристическим брендом», — отметил Мальцев. Он подчеркнул, что на сегодняшний день тревожных сообщений от уральцев не поступало ни по линии туриндустрии, ни в частном порядке. Минувшей ночью вблизи Марракеша произошло землетрясение магнитудой 6,9 баллов. Погибли около 700 человек. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI. Главное к этому часу о трагедии в Марокко — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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