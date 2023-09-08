День города в Челябинске 9 сентября завершился праздничным салютом на набережной реки Миасс. Мероприятие состоялось, несмотря на сильный дождь, сообщает корреспондент URA.RU с места события.
«Несмотря на сильный дождь, который весь день 9 сентября шел в Челябинске, праздничный салют все же состоялся. Он прошел на набережной реки Миасс и длился 12 минут. Но на этот раз не него пришло заметно меньше человек, чем обычно», — рассказал корреспондент URA.RU.
Ранее жителей Челябинска с Днем города поздравила группа «Дискотека Авария», солист которой Алексей Серов переоделся в костюм Деда Мороза. Концерт прошел на площадке возле Торгового центра.
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