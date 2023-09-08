Празднование Дня города в Челябинске завершилось салютом. Фото, видео

09 сентября 2023 в 23:18 Размер текста - 17 +

Из-за плохой погоды посмотреть салют пришли гораздо меньше человек, чем обычно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU День города в Челябинске 9 сентября завершился праздничным салютом на набережной реки Миасс. Мероприятие состоялось, несмотря на сильный дождь, сообщает корреспондент URA.RU с места события. «Несмотря на сильный дождь, который весь день 9 сентября шел в Челябинске, праздничный салют все же состоялся. Он прошел на набережной реки Миасс и длился 12 минут. Но на этот раз не него пришло заметно меньше человек, чем обычно», — рассказал корреспондент URA.RU. Ранее жителей Челябинска с Днем города поздравила группа «Дискотека Авария», солист которой Алексей Серов переоделся в костюм Деда Мороза. Концерт прошел на площадке возле Торгового центра. Праздничный салют продолжался около 12 минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

День города в Челябинске 9 сентября завершился праздничным салютом на набережной реки Миасс. Мероприятие состоялось, несмотря на сильный дождь, сообщает корреспондент URA.RU с места события. «Несмотря на сильный дождь, который весь день 9 сентября шел в Челябинске, праздничный салют все же состоялся. Он прошел на набережной реки Миасс и длился 12 минут. Но на этот раз не него пришло заметно меньше человек, чем обычно», — рассказал корреспондент URA.RU. Ранее жителей Челябинска с Днем города поздравила группа «Дискотека Авария», солист которой Алексей Серов переоделся в костюм Деда Мороза. Концерт прошел на площадке возле Торгового центра.