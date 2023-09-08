08 сентября 2023

Празднование Дня города в Челябинске завершилось салютом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Челябинск
Из-за плохой погоды посмотреть салют пришли гораздо меньше человек, чем обычно Фото:

День города в Челябинске 9 сентября завершился праздничным салютом на набережной реки Миасс. Мероприятие состоялось, несмотря на сильный дождь, сообщает корреспондент URA.RU с места события.

«Несмотря на сильный дождь, который весь день 9 сентября шел в Челябинске, праздничный салют все же состоялся. Он прошел на набережной реки Миасс и длился 12 минут. Но на этот раз не него пришло заметно меньше человек, чем обычно», — рассказал корреспондент URA.RU.

Ранее жителей Челябинска с Днем города поздравила группа «Дискотека Авария», солист которой Алексей Серов переоделся в костюм Деда Мороза. Концерт прошел на площадке возле Торгового центра.

День города. Челябинск
Праздничный салют продолжался около 12 минут
Фото:

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День города в Челябинске 9 сентября завершился праздничным салютом на набережной реки Миасс. Мероприятие состоялось, несмотря на сильный дождь, сообщает корреспондент URA.RU с места события. «Несмотря на сильный дождь, который весь день 9 сентября шел в Челябинске, праздничный салют все же состоялся. Он прошел на набережной реки Миасс и длился 12 минут. Но на этот раз не него пришло заметно меньше человек, чем обычно», — рассказал корреспондент URA.RU. Ранее жителей Челябинска с Днем города поздравила группа «Дискотека Авария», солист которой Алексей Серов переоделся в костюм Деда Мороза. Концерт прошел на площадке возле Торгового центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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