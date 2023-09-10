Стали известны первые результаты явки на выборах губернатора Тюменской области

По состоянию на 10:00 10 сентября явка избирателей на выборах губернатора Тюменской области по трем округам, включая ЯНАО и ХМАО, составила 8,28%. Об этом сообщил руководитель Избирательной комиссии региона Игорь Халин. Известны промежуточные результаты и по всем регионам «тюменской матрешки» в отдельности.
«Явка на выборах губернатора в Тюменской области на 10:00 10 сентября составила 8,28%. Это общий результат по трем субъектам», — рассказал глава ИК Тюменской области Игорь Халин.
Как ранее сообщало агентство, явка в ХМАО на 10:00 составила 6,62%, в ЯНАО — 12,15%. В Тюменской области проголосовало 8,76% избирателей. Отдать свой голос за одного из четырех кандидатов на пост губернатора Тюменской области жители «тюменской матрешки» могут вплоть до 20:00. URA.RU ведет прямую трансляцию с самыми важными и интересными моментами выборов.
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