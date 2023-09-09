Мэр Екатеринбурга уже готовится отмечать победу на выборах

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и его окружение уже готовятся праздновать победу на выборах в думу: кандидатов приглашают в администрацию. Настроения городского истеблишмента передал собеседник URA.RU во власти.
По его словам, опасения у чиновников сохраняются только по поводу результата в Чкаловском районе: там сразу три конкурентных округа — 23-й, 22-й и 24-й. В отношении остальных 22 округов в администрации особо не переживают.
Согласно предварительным данным, уведомления о вечерней встрече с мэром получили пока только те «единороссы», которых Орлов хочет видеть в новом созыве гордумы. Вместе они будут наблюдать за подсчетом голосов в прямом эфире — под легкие закуски. Приедет ли губернатор Евгений Куйвашев, неизвестно.
Избирательные участки закроются в 20:00. На этих выборах администрации противостоит большой пул кандидатов, финансируемых миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»).
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