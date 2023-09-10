10 сентября 2023

В Златоусте банкротят завод металлоконструкций

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Суд рассмотрит иск о банкротстве завода в Златоусте Фото:

В Златоусте (Челябинская область) банкротят завод металлоконструкций (ЗЗМК). Как рассказали в пресс-службе арбитражного суда региона, заявление подала налоговая инспекция.

«Межрайонная инспекция ФНС № 21 по Челябинской области направила в суд заявление. Просит признать ООО „Завод Златоустовских металлоконструкций“ несостоятельным (банкротом)», — отметили в пресс-службе судебной инстанции

После исправлений со стороны истца иск приняли к производству. Сумма задолженности по налогам, судя по данным картотеки арбитражных дел, составила 132,5 млн.

Весной сообщалось о том, что предприятие массово набирает сотрудников. Даже сообщалось о том, что компания планирует возобновить работу ДК «Металлист». Однако уже тогда на заводе налоговая приостановила движение по расчетному счету. Количество сотрудников снизилось: с 367 человек в 2019 году до 137 в 2023 году. Уставный капитал в сумме 247 млн рублей, судя по данным СБИС, находится в залоге.

Ранее на производственной площадке работал завод с похожим названием. На сайте современного предприятия указано, что оно создано в 1936 году, хотя выписка из госреестра датирована 2011 годом. При телефонном звонке на завод оперативный комментарий URA.RU получить не удалось.

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В Златоусте (Челябинская область) банкротят завод металлоконструкций (ЗЗМК). Как рассказали в пресс-службе арбитражного суда региона, заявление подала налоговая инспекция. «Межрайонная инспекция ФНС № 21 по Челябинской области направила в суд заявление. Просит признать ООО „Завод Златоустовских металлоконструкций“ несостоятельным (банкротом)», — отметили в пресс-службе судебной инстанции После исправлений со стороны истца иск приняли к производству. Сумма задолженности по налогам, судя по данным картотеки арбитражных дел, составила 132,5 млн. Весной сообщалось о том, что предприятие массово набирает сотрудников. Даже сообщалось о том, что компания планирует возобновить работу ДК «Металлист». Однако уже тогда на заводе налоговая приостановила движение по расчетному счету. Количество сотрудников снизилось: с 367 человек в 2019 году до 137 в 2023 году. Уставный капитал в сумме 247 млн рублей, судя по данным СБИС, находится в залоге. Ранее на производственной площадке работал завод с похожим названием. На сайте современного предприятия указано, что оно создано в 1936 году, хотя выписка из госреестра датирована 2011 годом. При телефонном звонке на завод оперативный комментарий URA.RU получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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