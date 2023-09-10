В Златоусте банкротят завод металлоконструкций

11 сентября 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Суд рассмотрит иск о банкротстве завода в Златоусте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) банкротят завод металлоконструкций (ЗЗМК). Как рассказали в пресс-службе арбитражного суда региона, заявление подала налоговая инспекция. «Межрайонная инспекция ФНС № 21 по Челябинской области направила в суд заявление. Просит признать ООО „Завод Златоустовских металлоконструкций“ несостоятельным (банкротом)», — отметили в пресс-службе судебной инстанции После исправлений со стороны истца иск приняли к производству. Сумма задолженности по налогам, судя по данным картотеки арбитражных дел, составила 132,5 млн. Весной сообщалось о том, что предприятие массово набирает сотрудников. Даже сообщалось о том, что компания планирует возобновить работу ДК «Металлист». Однако уже тогда на заводе налоговая приостановила движение по расчетному счету. Количество сотрудников снизилось: с 367 человек в 2019 году до 137 в 2023 году. Уставный капитал в сумме 247 млн рублей, судя по данным СБИС, находится в залоге. Ранее на производственной площадке работал завод с похожим названием. На сайте современного предприятия указано, что оно создано в 1936 году, хотя выписка из госреестра датирована 2011 годом. При телефонном звонке на завод оперативный комментарий URA.RU получить не удалось.

В Златоусте (Челябинская область) банкротят завод металлоконструкций (ЗЗМК). Как рассказали в пресс-службе арбитражного суда региона, заявление подала налоговая инспекция. «Межрайонная инспекция ФНС № 21 по Челябинской области направила в суд заявление. Просит признать ООО „Завод Златоустовских металлоконструкций“ несостоятельным (банкротом)», — отметили в пресс-службе судебной инстанции После исправлений со стороны истца иск приняли к производству. Сумма задолженности по налогам, судя по данным картотеки арбитражных дел, составила 132,5 млн. Весной сообщалось о том, что предприятие массово набирает сотрудников. Даже сообщалось о том, что компания планирует возобновить работу ДК «Металлист». Однако уже тогда на заводе налоговая приостановила движение по расчетному счету. Количество сотрудников снизилось: с 367 человек в 2019 году до 137 в 2023 году. Уставный капитал в сумме 247 млн рублей, судя по данным СБИС, находится в залоге. Ранее на производственной площадке работал завод с похожим названием. На сайте современного предприятия указано, что оно создано в 1936 году, хотя выписка из госреестра датирована 2011 годом. При телефонном звонке на завод оперативный комментарий URA.RU получить не удалось.