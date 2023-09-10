В Grott Bar надеются, что пара вернется и оплатит счет
В Екатеринбурге посетители Grott Bar сбежали из заведения, не оплатив счет на 10 тысяч рублей. Сейчас представители заведения ждут пару, чтобы они погасили долг. Видео с побегом сытых екатеринбуржцев появилось в соцсетях бара.
«Если вы узнаете двух молодых людей на видео, передайте, пожалуйста. Во-первых, ай-яй-яй, нельзя нарочно сбегать из ресторана, не оплатив счет на 10 000 рублей. Во-вторых, мы с радостью будем ждать их у нас для оплаты счета», — заявили представители Grott Bar.
Корреспондент URA.RU направил запрос в заведение. На момент публикации новости ответа не поступало.
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