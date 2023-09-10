10 сентября 2023

Пара из Екатеринбурга сбежала из Grott Bar из-за счета в 10 тысяч рублей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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GROTT BAR. Екатеринбург, grott bar, грот бар
В Grott Bar надеются, что пара вернется и оплатит счет Фото:

В Екатеринбурге посетители Grott Bar сбежали из заведения, не оплатив счет на 10 тысяч рублей. Сейчас представители заведения ждут пару, чтобы они погасили долг. Видео с побегом сытых екатеринбуржцев появилось в соцсетях бара.

«Если вы узнаете двух молодых людей на видео, передайте, пожалуйста. Во-первых, ай-яй-яй, нельзя нарочно сбегать из ресторана, не оплатив счет на 10 000 рублей. Во-вторых, мы с радостью будем ждать их у нас для оплаты счета», — заявили представители Grott Bar.

Корреспондент URA.RU направил запрос в заведение. На момент публикации новости ответа не поступало.

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В Екатеринбурге посетители Grott Bar сбежали из заведения, не оплатив счет на 10 тысяч рублей. Сейчас представители заведения ждут пару, чтобы они погасили долг. Видео с побегом сытых екатеринбуржцев появилось в соцсетях бара. «Если вы узнаете двух молодых людей на видео, передайте, пожалуйста. Во-первых, ай-яй-яй, нельзя нарочно сбегать из ресторана, не оплатив счет на 10 000 рублей. Во-вторых, мы с радостью будем ждать их у нас для оплаты счета», — заявили представители Grott Bar. Корреспондент URA.RU направил запрос в заведение. На момент публикации новости ответа не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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