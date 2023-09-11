Глава РССП Шохин заявил о беспокойстве бизнесменов из-за национализации

11 сентября 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Александр Шохин заявил о негативных последствиях национализации в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Курс России на передачу активов предпринимателей в государственную собственность может привести к негативным последствиям для отечественных бизнесменов. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По словам главы РСПП, курс страны на передачу частных активов может привести к несправедливости к некоторым предпринимателям. «На самом деле, мне кажется, что стабильность в нынешних условиях важнее второстепенных оснований для того, чтобы отобрать активы у ныне действующих собственников. Скажем, ошибка в приватизации в 1990-е годы. Сколько собственников там могло смениться? <…> В выигрышном положении тот, кто „откэшился“ в свое время. В худшем положении финальный собственник», — передает РБК слова Александра Шохина. Ранее экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что не увидел никаких рисков начала системной национализации в РФ. Он подчеркнул, что под государственным контролем уже находится немало отечественных предприятий. По его словам, присвоение государством активов является временной мерой в некоторых сферах экономики.

Курс России на передачу активов предпринимателей в государственную собственность может привести к негативным последствиям для отечественных бизнесменов. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По словам главы РСПП, курс страны на передачу частных активов может привести к несправедливости к некоторым предпринимателям. «На самом деле, мне кажется, что стабильность в нынешних условиях важнее второстепенных оснований для того, чтобы отобрать активы у ныне действующих собственников. Скажем, ошибка в приватизации в 1990-е годы. Сколько собственников там могло смениться? <…> В выигрышном положении тот, кто „откэшился“ в свое время. В худшем положении финальный собственник», — передает РБК слова Александра Шохина. Ранее экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что не увидел никаких рисков начала системной национализации в РФ. Он подчеркнул, что под государственным контролем уже находится немало отечественных предприятий. По его словам, присвоение государством активов является временной мерой в некоторых сферах экономики.