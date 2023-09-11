11 сентября 2023

Бастрыкин потребовал доклад после избиения челябинского школьника

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку и предоставить доклад по факту избиения школьника в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. по данному факту организовать доследственную проверку по факту избиения школьника в Челябинской области и представить доклад о ходе ее проведения», — сообщает telegram-канал СК России. По данным ведомства, речь идет об избиении мальчика рядом со школой группой подростков. Драка была снята на видео.

В ведомстве уточнили, что пострадавший ребенок попытался уладить конфликт и убежать, однако его догнали и вовлекли в драку. По данным местных жителей, они регулярно видят подобные драки, которые устраивает одна и та же компания подростков.

Ранее URA.RU сообщало о том, что прокуратура Верхнеуральского района проверит инцидент с избиением ребенка в школе. Руку на ребенка в поселке Петропавловском подняла педагог.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку и предоставить доклад по факту избиения школьника в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. по данному факту организовать доследственную проверку по факту избиения школьника в Челябинской области и представить доклад о ходе ее проведения», — сообщает telegram-канал СК России. По данным ведомства, речь идет об избиении мальчика рядом со школой группой подростков. Драка была снята на видео. В ведомстве уточнили, что пострадавший ребенок попытался уладить конфликт и убежать, однако его догнали и вовлекли в драку. По данным местных жителей, они регулярно видят подобные драки, которые устраивает одна и та же компания подростков. Ранее URA.RU сообщало о том, что прокуратура Верхнеуральского района проверит инцидент с избиением ребенка в школе. Руку на ребенка в поселке Петропавловском подняла педагог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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