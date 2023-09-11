Бастрыкин потребовал доклад после избиения челябинского школьника

Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку и предоставить доклад по факту избиения школьника в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. по данному факту организовать доследственную проверку по факту избиения школьника в Челябинской области и представить доклад о ходе ее проведения», — сообщает telegram-канал СК России. По данным ведомства, речь идет об избиении мальчика рядом со школой группой подростков. Драка была снята на видео.

В ведомстве уточнили, что пострадавший ребенок попытался уладить конфликт и убежать, однако его догнали и вовлекли в драку. По данным местных жителей, они регулярно видят подобные драки, которые устраивает одна и та же компания подростков.

Ранее URA.RU сообщало о том, что прокуратура Верхнеуральского района проверит инцидент с избиением ребенка в школе. Руку на ребенка в поселке Петропавловском подняла педагог.