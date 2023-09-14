Велосипедисту, обвиняемому в убийстве свердловской школьницы, не удалось покинуть СИЗО

Мужчину, обвиняемого в убийстве свердловской школьницы, оставили под стражей

15 сентября 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Суд решил оставить Голикова в СИЗО до 10 октября Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Эдуард Голиков, которого обвиняют в убийстве школьницы в Каменске-Уральском (Свердловская область), не смог выйти из СИЗО. Ранее он подал апелляцию, но суд решил оставить его под стражей на ближайшие два месяца. Об этом сообщает Свердловский областной суд. «1 сентября Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Эдуарда Голикова меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца. Органами предварительного расследования Голиков обвиняется по ст. 105 ч.1, ст. 158 ч.2 п. „в“ УК РФ», — заявили в пресс-службе. Суд не нашел оснований для изменения меры пресечения, мужчина будет в СИЗО до 10 октября 2023 года включительно. История с пропажей школьницы произошла в Каменске-Уральском 8 августа. Девочка возвращалась с электрички, а позже ее тело было обнаружено в лесополосе. Силовики задержали местного жителя Эдуарда Голикова, который, по данным следствия, был последним, кто видел школьницу живой. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU.

Эдуард Голиков, которого обвиняют в убийстве школьницы в Каменске-Уральском (Свердловская область), не смог выйти из СИЗО. Ранее он подал апелляцию, но суд решил оставить его под стражей на ближайшие два месяца. Об этом сообщает Свердловский областной суд. «1 сентября Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Эдуарда Голикова меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца. Органами предварительного расследования Голиков обвиняется по ст. 105 ч.1, ст. 158 ч.2 п. „в“ УК РФ», — заявили в пресс-службе. Суд не нашел оснований для изменения меры пресечения, мужчина будет в СИЗО до 10 октября 2023 года включительно. История с пропажей школьницы произошла в Каменске-Уральском 8 августа. Девочка возвращалась с электрички, а позже ее тело было обнаружено в лесополосе. Силовики задержали местного жителя Эдуарда Голикова, который, по данным следствия, был последним, кто видел школьницу живой. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU.