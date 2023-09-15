Sony презентовала PlayStation 5 в цветах российского триколора. Фото

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Ранее PlayStation 5 выпускались только в одном цвете Фото:

Компания Sony на своей презентации показала новые расцветки для PlayStation 5. В финальных кадрах обновленные модели выстроились в один ряд, который по цветам схож с флагом России.

Компания представила новые расцветки для PlayStation 5. Консоли были представлены в следующих цветах: «вулканический красный», «кобальтовый синий» и «стерлинговое серебро». Компания показала все модели по отдельности, а потом поместила их на один кадр. Если смотреть на модели слева направо, то можно увидеть российский флаг, что и обсуждали пользователи соцсетей.

Ранее компания Louis Vuitton выпустила коллекцию, элементы из которой похожи на символы спецоперации Росси: Z и V. После этого на тот момент советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил компанию в поддержке спецоперации.

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Компания Sony на своей презентации показала новые расцветки для PlayStation 5. В финальных кадрах обновленные модели выстроились в один ряд, который по цветам схож с флагом России. Компания представила новые расцветки для PlayStation 5. Консоли были представлены в следующих цветах: «вулканический красный», «кобальтовый синий» и «стерлинговое серебро». Компания показала все модели по отдельности, а потом поместила их на один кадр. Если смотреть на модели слева направо, то можно увидеть российский флаг, что и обсуждали пользователи соцсетей. Ранее компания Louis Vuitton выпустила коллекцию, элементы из которой похожи на символы спецоперации Росси: Z и V. После этого на тот момент советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил компанию в поддержке спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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