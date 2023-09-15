Sony презентовала PlayStation 5 в цветах российского триколора. Фото

15 сентября 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Ранее PlayStation 5 выпускались только в одном цвете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания Sony на своей презентации показала новые расцветки для PlayStation 5. В финальных кадрах обновленные модели выстроились в один ряд, который по цветам схож с флагом России. Компания представила новые расцветки для PlayStation 5. Консоли были представлены в следующих цветах: «вулканический красный», «кобальтовый синий» и «стерлинговое серебро». Компания показала все модели по отдельности, а потом поместила их на один кадр. Если смотреть на модели слева направо, то можно увидеть российский флаг, что и обсуждали пользователи соцсетей. Ранее компания Louis Vuitton выпустила коллекцию, элементы из которой похожи на символы спецоперации Росси: Z и V. После этого на тот момент советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил компанию в поддержке спецоперации. Скрин: youtube-канал PlayStation / https://www.youtube.com/watch?v=Fc46pEWtcPg

Компания Sony на своей презентации показала новые расцветки для PlayStation 5. В финальных кадрах обновленные модели выстроились в один ряд, который по цветам схож с флагом России. Компания представила новые расцветки для PlayStation 5. Консоли были представлены в следующих цветах: «вулканический красный», «кобальтовый синий» и «стерлинговое серебро». Компания показала все модели по отдельности, а потом поместила их на один кадр. Если смотреть на модели слева направо, то можно увидеть российский флаг, что и обсуждали пользователи соцсетей. Ранее компания Louis Vuitton выпустила коллекцию, элементы из которой похожи на символы спецоперации Росси: Z и V. После этого на тот момент советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил компанию в поддержке спецоперации.