Компания Sony на своей презентации показала новые расцветки для PlayStation 5. В финальных кадрах обновленные модели выстроились в один ряд, который по цветам схож с флагом России.
Компания представила новые расцветки для PlayStation 5. Консоли были представлены в следующих цветах: «вулканический красный», «кобальтовый синий» и «стерлинговое серебро». Компания показала все модели по отдельности, а потом поместила их на один кадр. Если смотреть на модели слева направо, то можно увидеть российский флаг, что и обсуждали пользователи соцсетей.
Ранее компания Louis Vuitton выпустила коллекцию, элементы из которой похожи на символы спецоперации Росси: Z и V. После этого на тот момент советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил компанию в поддержке спецоперации.
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