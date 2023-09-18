Путин показал, кто задает стандарты развития регионов России

Президент Путин поздравил Собянина с избранием на пост мэра Москвы

18 сентября 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин лично поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с переизбранием Фото: Владимир Андреев © URA.RU Москва определяет векторы развития регионов и задает стандарты социально-экономической политики для всей страны, поэтому мэр столицы Сергей Собянин получает поддержку и внимание со стороны федерального центра и лично президента РФ Владимира Путина. Так в разговоре с URA.RU эксперты объяснили участие российского лидера в инаугурации Собянина 18 сентября. По словам аналитиков, Москва производит много ВВП и имеет огромное значение для экономики страны. Президент РФ Владимир Путин 18 сентября принял участие в торжественной церемонии вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы в концертном зале «Зарядье». Поздравительную речь глава государства начал со слов о высоком уровне доверия избирателей. «На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75% избирателей. Что убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и — самое-то главное и в первую очередь — результатов работы», — подчеркнул Владимир Путин. По словам президента, среди самых значимых проектов «по-настоящему прорывная модернизация транспортной системы». Открыта столица для реализации предпринимательских инициатив, внедрения цифровых технологий и услуг. «Москва укрепляет свои позиции как мощный научный, промышленный центр России. Активно развиваются индустрии будущего, включая робототехнику, приборостроение, выпуск новых материалов. Приобретают современный облик школы, поликлиники, больницы. Особое внимание уделяется поддержке людей старших поколений и, конечно, наших героев, защитников России. Москва ощутимо опережает многие мировые столицы», — особо отметил президент. Путин остановился и на планах для столицы на ближайшие пять лет: «Москва должна сохранить и упрочить свои лидерские позиции в образовании, помогать добиваться таких же результатов школьникам, студентам из других регионов. Создавать условия для научного и инженерного поиска, для освоения направлений критически важных с точки зрения независимости страны». Президент указал на особую роль Москвы для всех регионов России, ведь она «задает практики и стандарты». «В 2014 году — мы это хорошо знаем — вы много сделали для крымчан и севастопольцев. И сегодня столица помогает налаживать нормальную жизнь в новых регионах России, взяв шефство над Донецком и Луганском», — заявил президент, пожелав успехов всей команде мэрии столицы. Москва задает стандарты для всей страны, поэтому становится объектом пристального внимания федеральной власти и президента в особенности, считает замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «Москва определяет векторы развития страны по очень многим направлениям. Что мы видим в деятельности Собянина — прорывные решения, которые создают основу для успеха всей России и масштабирования этих достижений на другие субъекты Федерации. За последние годы проделана большая работа, Москва является лидером во всем мире. Это касается и благоустройства, и удобства для жизни, и удобства для общения жителей города и представителей власти, реновации. Все это оценивается по достоинству, решения, которые реализованы на практике, находят поддержку президента», — пояснил собеседник агентства. По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко-консалтинг» Евгения Минченко, внимание Путина к Москве и Собянину связано с доверительными отношениями мэра и президента. «Москва, вопреки общему мнению, что она жирует, производит достаточно много валового продукта и создает большую добавленную стоимость для всей страны», — подытожил Минченко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Москва определяет векторы развития регионов и задает стандарты социально-экономической политики для всей страны, поэтому мэр столицы Сергей Собянин получает поддержку и внимание со стороны федерального центра и лично президента РФ Владимира Путина. Так в разговоре с URA.RU эксперты объяснили участие российского лидера в инаугурации Собянина 18 сентября. По словам аналитиков, Москва производит много ВВП и имеет огромное значение для экономики страны. Президент РФ Владимир Путин 18 сентября принял участие в торжественной церемонии вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы в концертном зале «Зарядье». Поздравительную речь глава государства начал со слов о высоком уровне доверия избирателей. «На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75% избирателей. Что убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и — самое-то главное и в первую очередь — результатов работы», — подчеркнул Владимир Путин. По словам президента, среди самых значимых проектов «по-настоящему прорывная модернизация транспортной системы». Открыта столица для реализации предпринимательских инициатив, внедрения цифровых технологий и услуг. «Москва укрепляет свои позиции как мощный научный, промышленный центр России. Активно развиваются индустрии будущего, включая робототехнику, приборостроение, выпуск новых материалов. Приобретают современный облик школы, поликлиники, больницы. Особое внимание уделяется поддержке людей старших поколений и, конечно, наших героев, защитников России. Москва ощутимо опережает многие мировые столицы», — особо отметил президент. Путин остановился и на планах для столицы на ближайшие пять лет: «Москва должна сохранить и упрочить свои лидерские позиции в образовании, помогать добиваться таких же результатов школьникам, студентам из других регионов. Создавать условия для научного и инженерного поиска, для освоения направлений критически важных с точки зрения независимости страны». Президент указал на особую роль Москвы для всех регионов России, ведь она «задает практики и стандарты». «В 2014 году — мы это хорошо знаем — вы много сделали для крымчан и севастопольцев. И сегодня столица помогает налаживать нормальную жизнь в новых регионах России, взяв шефство над Донецком и Луганском», — заявил президент, пожелав успехов всей команде мэрии столицы. Москва задает стандарты для всей страны, поэтому становится объектом пристального внимания федеральной власти и президента в особенности, считает замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «Москва определяет векторы развития страны по очень многим направлениям. Что мы видим в деятельности Собянина — прорывные решения, которые создают основу для успеха всей России и масштабирования этих достижений на другие субъекты Федерации. За последние годы проделана большая работа, Москва является лидером во всем мире. Это касается и благоустройства, и удобства для жизни, и удобства для общения жителей города и представителей власти, реновации. Все это оценивается по достоинству, решения, которые реализованы на практике, находят поддержку президента», — пояснил собеседник агентства. По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко-консалтинг» Евгения Минченко, внимание Путина к Москве и Собянину связано с доверительными отношениями мэра и президента. «Москва, вопреки общему мнению, что она жирует, производит достаточно много валового продукта и создает большую добавленную стоимость для всей страны», — подытожил Минченко.