Путин национализировал норвежскую типографию с филиалом в Екатеринбурге

Президент РФ Путин национализировал доли норвежского медиахолдинга Amedia
Президент РФ Владимир Путин национализировал доли норвежского медиахолдинга Amedia в ряде типографий. Один из филиалов компании находился в Екатеринбурге.
В понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли норвежского медиахолдинга Amedia в пяти типографиях «Прайм принт» будут находиться во временном управлении Росимущества. Филиалы компании находятся в Екатеринбурге, Москве, Воронеже, Челябинске и Новосибирске.
«Прайм Принт» — типография, которая специализируется на изготовлении газет. Также она выпускала и иную продукцию по технологии ролевой офсетной печати.
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