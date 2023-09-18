Путин национализировал норвежскую типографию с филиалом в Екатеринбурге

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, путин владимир
Президент РФ Путин национализировал доли норвежского медиахолдинга Amedia Фото:

Президент РФ Владимир Путин национализировал доли норвежского медиахолдинга Amedia в ряде типографий. Один из филиалов компании находился в Екатеринбурге.

В понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли норвежского медиахолдинга Amedia в пяти типографиях «Прайм принт» будут находиться во временном управлении Росимущества. Филиалы компании находятся в Екатеринбурге, Москве, Воронеже, Челябинске и Новосибирске.

«Прайм Принт» — типография, которая специализируется на изготовлении газет. Также она выпускала и иную продукцию по технологии ролевой офсетной печати.

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Президент РФ Владимир Путин национализировал доли норвежского медиахолдинга Amedia в ряде типографий. Один из филиалов компании находился в Екатеринбурге. В понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли норвежского медиахолдинга Amedia в пяти типографиях «Прайм принт» будут находиться во временном управлении Росимущества. Филиалы компании находятся в Екатеринбурге, Москве, Воронеже, Челябинске и Новосибирске. «Прайм Принт» — типография, которая специализируется на изготовлении газет. Также она выпускала и иную продукцию по технологии ролевой офсетной печати.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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