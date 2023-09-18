В Асбесте (Свердловская область) четвертый день ищут 14-летнюю Викторию Цыганкову. Она ушла из дома 15 сентября и больше не выходила на связь. Об этом сообщает МО МВД России «Асбестовский» в своей официальной группе во «ВКонтакте».
«15 сентября около 16.30 часов несовершеннолетняя Цыганкова Виктория Яковлевна ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Приметы: рост 175 см., худощавого телосложения, лицо овальное, волосы черные до плеч, нос прямой, губы толстые, глаза зеленые», — заявили силовики.
В день пропажи девочка была одета в болоньевую черную жилетку, черную спортивную кофту с капюшоном, голубые джинсы, белые кроссовки. При обнаружении подростка полицейские просят сообщить по телефону: 8 (34365) 2-04-02 или 8 (34365) 2-03-27.
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