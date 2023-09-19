В Свердловской области экс-муниципального служащего осудили за 72 взятки

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Служащий из Лесного получал взятки от подрядчика реконструкции скандального парка Фото:

В Лесном (Свердловская область) осудили бывшего работника муниципального «Управления капстроительства» (УКС) Константина Куйкурова. Он взял 72 взятки, чтобы «вслепую» подписывать акты выполненных работ по реконструкции парка.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в мае 2019 года заказчик УКС и подрядчик ООО «Стройсвязь» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции местного парка культуры и отдыха. Цена контракта составила свыше почти 69 млн рублей.

Куйкуров работал в УКС ведущим инженером по надзору за строительством. Одной из его обязанностей было расписываться в актах выполненных работ от имени муниципального учреждения. Чтобы Куйкуров подписывал документы «не глядя», представитель «Стройсвязи» с сентября 2019 года по июнь 2021 года дал ему 72 взятки на общую сумму 720 тысяч рублей.

Далее в отношении Куйкурова завели уголовное дело за «получение должностным лицом взятки в крупном размере». Накануне суд приговорил его к штрафу в размере двух миллионов рублей и запретом работать на государственной и муниципальной службе. При этом взяткодателя освободили от уголовной ответственности из-за «деятельного раскаяния».

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В Лесном (Свердловская область) осудили бывшего работника муниципального «Управления капстроительства» (УКС) Константина Куйкурова. Он взял 72 взятки, чтобы «вслепую» подписывать акты выполненных работ по реконструкции парка. По данным пресс-службы областной прокуратуры, в мае 2019 года заказчик УКС и подрядчик ООО «Стройсвязь» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции местного парка культуры и отдыха. Цена контракта составила свыше почти 69 млн рублей. Куйкуров работал в УКС ведущим инженером по надзору за строительством. Одной из его обязанностей было расписываться в актах выполненных работ от имени муниципального учреждения. Чтобы Куйкуров подписывал документы «не глядя», представитель «Стройсвязи» с сентября 2019 года по июнь 2021 года дал ему 72 взятки на общую сумму 720 тысяч рублей. Далее в отношении Куйкурова завели уголовное дело за «получение должностным лицом взятки в крупном размере». Накануне суд приговорил его к штрафу в размере двух миллионов рублей и запретом работать на государственной и муниципальной службе. При этом взяткодателя освободили от уголовной ответственности из-за «деятельного раскаяния».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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