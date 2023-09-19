19 сентября 2023

На уроке в екатеринбургском лицее пошутили про Путина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Орлов рассказал детям про светоотражающие элементы
Мэр Орлов рассказал детям про светоотражающие элементы Фото:

В лицее № 12 Екатеринбурга во время открытого урока по правилам дорожной безопасности прозвучала шутка про президента России Владимира Путина. Это было сделано с целью научить детей быть внимательными на дорогах, передает корреспондент URA.RU.

«Одна из спикеров, педагог Наталья Сабирзянова, спросила ребят: „Переходя через дорогу, можно ли говорить по телефону, если позвонила мама?“. „Нет!“. „А если позвонил президент?“. Дети дружно ответили: „Да!“. „Нет, конечно, нельзя. Вы потом ему перезвоните“. Зал дружно смеялся», — рассказал корреспондент URA.RU.

Кроме сотрудников Центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на уроке присутствовали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, шеф свердловской автоинспекции Алексей Спиридонов и глава департамента образования Константин Шевченко.

«Мы знакомим ребят с элементарными правилами ПДД. После таких мероприятий количество аварий снижается на 20 процентов», — объяснил агентству замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк.

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В лицее № 12 Екатеринбурга во время открытого урока по правилам дорожной безопасности прозвучала шутка про президента России Владимира Путина. Это было сделано с целью научить детей быть внимательными на дорогах, передает корреспондент URA.RU. «Одна из спикеров, педагог Наталья Сабирзянова, спросила ребят: „Переходя через дорогу, можно ли говорить по телефону, если позвонила мама?“. „Нет!“. „А если позвонил президент?“. Дети дружно ответили: „Да!“. „Нет, конечно, нельзя. Вы потом ему перезвоните“. Зал дружно смеялся», — рассказал корреспондент URA.RU. Кроме сотрудников Центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на уроке присутствовали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, шеф свердловской автоинспекции Алексей Спиридонов и глава департамента образования Константин Шевченко. «Мы знакомим ребят с элементарными правилами ПДД. После таких мероприятий количество аварий снижается на 20 процентов», — объяснил агентству замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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