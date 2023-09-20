Фарфоровый проект из Сысерти встал в один ряд с модными художниками в Москве. Фото

Лаборатория «Антихрупкость» из Сысерти отправилась на выставку BLAZAR

21 сентября 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Команда «Антихрупкость» создавала новые предметы из фарфора всю весну и лето Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лаборатория «Антихрупкость», которая занимается созданием уникальных фарфоровых предметов и возрождением завода «Фарфор Сысеть» (Свердловская область), отправилось на выставку современного искусства BLAZAR в Москву. Команда похвасталась уже первыми успехами — гости раскупили весь товар, который творцы привезли в столицу России. «У нас событие! „Антихрупкость“ участвует в своей первой выставке BLAZAR. Это выставка молодого современного искусства России. Попасть туда действительно здорово для такого молодого проекта, как мы! И одна из наших участниц первого заезда Ксюша Федя подавала заявку с переосмысленной Хозяйкой Медной горы, отлитой из традиционной формы „Фарфора Сысерти“», — заявила команда проекта в своих соцсетях. Ксюша Федя создала фигуру из черного фарфора, с которым ранее никогда не работал «Фарфор Сысерти». Хозяйку Медной горы можно использовать как подставку для благовоний. По словам представителей «Антихрупкости», продать работы удалось уже в первый час выставки. Сейчас команда ищет тех, кто сможет привезти дополнительно фигурки из Екатеринбурга в Москву. Лаборатория «Антихрупкость» начала работу весной этого года в Сысерти. Их проект расположился на территории «Фарфор Сысерти», который команда пытается возродить, чтобы сделать завод прибыльным, модным и креативным пространством, куда могли бы съезжаться художники со всей России и мира. В рамках проекта «Антихрупкость» дизайнеры, маркетологи, керамисты и любители фарфора создают уникальные предметы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лаборатория «Антихрупкость», которая занимается созданием уникальных фарфоровых предметов и возрождением завода «Фарфор Сысеть» (Свердловская область), отправилось на выставку современного искусства BLAZAR в Москву. Команда похвасталась уже первыми успехами — гости раскупили весь товар, который творцы привезли в столицу России. «У нас событие! „Антихрупкость“ участвует в своей первой выставке BLAZAR. Это выставка молодого современного искусства России. Попасть туда действительно здорово для такого молодого проекта, как мы! И одна из наших участниц первого заезда Ксюша Федя подавала заявку с переосмысленной Хозяйкой Медной горы, отлитой из традиционной формы „Фарфора Сысерти“», — заявила команда проекта в своих соцсетях. Ксюша Федя создала фигуру из черного фарфора, с которым ранее никогда не работал «Фарфор Сысерти». Хозяйку Медной горы можно использовать как подставку для благовоний. По словам представителей «Антихрупкости», продать работы удалось уже в первый час выставки. Сейчас команда ищет тех, кто сможет привезти дополнительно фигурки из Екатеринбурга в Москву. Лаборатория «Антихрупкость» начала работу весной этого года в Сысерти. Их проект расположился на территории «Фарфор Сысерти», который команда пытается возродить, чтобы сделать завод прибыльным, модным и креативным пространством, куда могли бы съезжаться художники со всей России и мира. В рамках проекта «Антихрупкость» дизайнеры, маркетологи, керамисты и любители фарфора создают уникальные предметы.