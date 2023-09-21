Азербайджан передал Армении проект мирного соглашения

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Михаил Мишустин на заседании ЕАЭС. Чолпон-Ата, пашинян никол
Азербайджан ждет реакции правительства Армении на проект мирного соглашения Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан передала армянской стороне проект мирного соглашения. Теперь Баку ждет реакции от правительства Армении, сообщил представитель президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

«Баку передал Армении проект мирного соглашения и ждет реакции армянских властей», — заявил представитель Алиева. Его слова передает издание Sky News Arabia.

Ранее стало известно о переговорах делегаций Азербайджана и Нагорного Карабаха, которые прошли в Евлахе. Позже представитель азербайджанского лидера сказал о грядущих переговорах Баку и Еревана, которые могут привести к завершению конфликта между сторонами.

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Азербайджан передала армянской стороне проект мирного соглашения. Теперь Баку ждет реакции от правительства Армении, сообщил представитель президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. «Баку передал Армении проект мирного соглашения и ждет реакции армянских властей», — заявил представитель Алиева. Его слова передает издание Sky News Arabia. Ранее стало известно о переговорах делегаций Азербайджана и Нагорного Карабаха, которые прошли в Евлахе. Позже представитель азербайджанского лидера сказал о грядущих переговорах Баку и Еревана, которые могут привести к завершению конфликта между сторонами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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