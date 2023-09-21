Азербайджан передал Армении проект мирного соглашения

Азербайджан ждет реакции правительства Армении на проект мирного соглашения
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан передала армянской стороне проект мирного соглашения. Теперь Баку ждет реакции от правительства Армении, сообщил представитель президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
«Баку передал Армении проект мирного соглашения и ждет реакции армянских властей», — заявил представитель Алиева. Его слова передает издание Sky News Arabia.
Ранее стало известно о переговорах делегаций Азербайджана и Нагорного Карабаха, которые прошли в Евлахе. Позже представитель азербайджанского лидера сказал о грядущих переговорах Баку и Еревана, которые могут привести к завершению конфликта между сторонами.
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