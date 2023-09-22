Финансист оценила новый проект бюджета РФ

Финансист Валишвили: дефицит бюджета РФ не вызывает опасений

22 сентября 2023 в 21:32 Размер текста - 17 +

Ненефтегазовые доходы российского бюджета увеличатся, заявила Мери Валишвили Фото: Алексей Гущин © URA.RU Магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили дала свою оценку новому проекту бюджета РФ на 2024—2026 годы. Она уверена, что дефицит бюджета не вызывает опасений, поскольку ненефтегазовые доходы увеличатся при помощи роста налогов. «Дефицит российского федерального бюджета России на 2024—2026 годы не вызывает опасений», — передает слова Валишвили « Газета.ру ». Она добавила, что ненефтегазовые доходы предполагается увеличить налоговым ростом. Экспорт нефти и газа сокращается, но оборотные налоги и налог на прибыль будут расти. Планируется увеличение НДС на фастфуд до 20% и введение налога на сверхприбыль, который принесет в бюджет 300 миллиардов рублей. Приоритеты государственной политики включают увеличение расходов на образование, здравоохранение, выплату семейного капитала и единых пособий. Валишвили указала, что особое внимание уделяется расходам, которые связаны с осуществлением приоритетных национальных проектов. Они были утверждены президентом России Владимиром Путиным в 2018 году, и планируется их завершение к 2024 году. Однако некоторые из приоритетных целей и задач были отложены до 2030 года, и национальные проекты сами по себе не были продлены, заключила финансист. Ранее правительство РФ утвердило проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов на своем последнем заседании. Премьер-министр России Михаил Мишустин озвучил, что в 2024 году нефтегазовые доходы могут составить две трети от общего объема российского бюджета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили дала свою оценку новому проекту бюджета РФ на 2024—2026 годы. Она уверена, что дефицит бюджета не вызывает опасений, поскольку ненефтегазовые доходы увеличатся при помощи роста налогов. «Дефицит российского федерального бюджета России на 2024—2026 годы не вызывает опасений», — передает слова Валишвили «Газета.ру». Она добавила, что ненефтегазовые доходы предполагается увеличить налоговым ростом. Экспорт нефти и газа сокращается, но оборотные налоги и налог на прибыль будут расти. Планируется увеличение НДС на фастфуд до 20% и введение налога на сверхприбыль, который принесет в бюджет 300 миллиардов рублей. Приоритеты государственной политики включают увеличение расходов на образование, здравоохранение, выплату семейного капитала и единых пособий. Валишвили указала, что особое внимание уделяется расходам, которые связаны с осуществлением приоритетных национальных проектов. Они были утверждены президентом России Владимиром Путиным в 2018 году, и планируется их завершение к 2024 году. Однако некоторые из приоритетных целей и задач были отложены до 2030 года, и национальные проекты сами по себе не были продлены, заключила финансист. Ранее правительство РФ утвердило проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов на своем последнем заседании. Премьер-министр России Михаил Мишустин озвучил, что в 2024 году нефтегазовые доходы могут составить две трети от общего объема российского бюджета.