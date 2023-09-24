Mash: экипажи двух пассажирских самолетов сообщили о БПЛА рядом с суднами

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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, полет, земля, иллюминатор, крыло самолета, вид
Дрон не помешает самолетам выполнить рейс, передает Mash Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

Пилоты двух рейсов компании Аэрофлот доложили о беспилотнике, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, дрон не помешал суднам закончить рейс.

«Дрон в небе едва не развернул два пассажирских самолета, летевших в Москву», — говорится в сообщении. По данным канала, экипажи самолетов Airbus A320 и Boeing 738 дололожили о дроне сине-белого цвета.

Пилоты рейса AFL1339 Минеральные Воды — Москва сообщили об объекте в небе перед ними в полдень 23 сентября. По словам командира, он был похож на беспилотник длиной около метра, который держал курс в сторону столицы на высоте около 2,6 км. Беспилотник находился ниже, поэтому он не препятствовал в пути самолета.

По данным канала, через 15 минут было получено второе подобное сообщение. Информация поступила от рейса AFL1269 Казань — Москва. Отмечается, что дрон летел на высоте примерно 1,8 км

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Аэрофлот. Ответ ожидается.

Ранее два рейса из Екатеринбурга в Москву были задержаны из-за атаки дрона на столицу России ночью 17 сентября. Руководитель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов к депутату Госдумы Марии Бутиной сообщил, что в РФ может появиться закон, который обяжет авиакомпании компенсировать стоимость билетов пассажирам, опоздавшим на стыковочные рейсы из-за угроз атак БПЛА на аэропорты.

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Пилоты двух рейсов компании Аэрофлот доложили о беспилотнике, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, дрон не помешал суднам закончить рейс. «Дрон в небе едва не развернул два пассажирских самолета, летевших в Москву», — говорится в сообщении. По данным канала, экипажи самолетов Airbus A320 и Boeing 738 дололожили о дроне сине-белого цвета. Пилоты рейса AFL1339 Минеральные Воды — Москва сообщили об объекте в небе перед ними в полдень 23 сентября. По словам командира, он был похож на беспилотник длиной около метра, который держал курс в сторону столицы на высоте около 2,6 км. Беспилотник находился ниже, поэтому он не препятствовал в пути самолета. По данным канала, через 15 минут было получено второе подобное сообщение. Информация поступила от рейса AFL1269 Казань — Москва. Отмечается, что дрон летел на высоте примерно 1,8 км Корреспондент URA.RU отправил запрос в Аэрофлот. Ответ ожидается. Ранее два рейса из Екатеринбурга в Москву были задержаны из-за атаки дрона на столицу России ночью 17 сентября. Руководитель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов к депутату Госдумы Марии Бутиной сообщил, что в РФ может появиться закон, который обяжет авиакомпании компенсировать стоимость билетов пассажирам, опоздавшим на стыковочные рейсы из-за угроз атак БПЛА на аэропорты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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