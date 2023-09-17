Два рейса из Екатеринбурга в Москву задержаны на фоне атаки дрона на столицу России ночью 17 сентября. Об этом следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово.
Мэр Москвы Сергей Собянин в telegram-канале написал, что ночью российская ПВО отразила атаку дрона в городском округе Истра в Московской области. После этого в столице, по данным telegram-канала Shot, объявили план «Ковер» во всех московских аэропортах. Из-за этого задержаны рейсы на вылет и прилет.
По данным Shot, задержано 29 рейсов. В екатеринбургском аэропорту, согласно онлайн-табло, задержаны два рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Оба лайнера должны были вылететь из уральской столицы в аэропорт Шереметьево в восемь утра. Рейс «России» задержали до десяти утра, «Аэрофлота» — до девяти.
Корреспондент URA.RU отправил запросы в пресс-службу Шереметьево и авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Ответы ожидаются.
План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Он предполагает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных.
Самолет, согласно онлайн-табло, вылетит в Москву в 09:05
Скриншот: сайт аэропорта Кольцово [https://svx.aero/board/]
Рейс «России» задержали в Кольцово на два часа
Скриншот: сайт аэропорта Кольцово [https://svx.aero/board/]
Два рейса из Екатеринбурга в Москву задержаны на фоне атаки дрона на столицу России ночью 17 сентября. Об этом следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово. Мэр Москвы Сергей Собянин в telegram-канале написал, что ночью российская ПВО отразила атаку дрона в городском округе Истра в Московской области. После этого в столице, по данным telegram-канала Shot, объявили план «Ковер» во всех московских аэропортах. Из-за этого задержаны рейсы на вылет и прилет. По данным Shot, задержано 29 рейсов. В екатеринбургском аэропорту, согласно онлайн-табло, задержаны два рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Оба лайнера должны были вылететь из уральской столицы в аэропорт Шереметьево в восемь утра. Рейс «России» задержали до десяти утра, «Аэрофлота» — до девяти. Корреспондент URA.RU отправил запросы в пресс-службу Шереметьево и авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Ответы ожидаются. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Он предполагает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных.