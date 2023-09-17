Рейсы из Екатеринбурга в Москву задержаны на фоне атаки дрона. Скрин

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Ночью 17 сентября ПВО отразила атаку дрона в Московской области Фото:

Два рейса из Екатеринбурга в Москву задержаны на фоне атаки дрона на столицу России ночью 17 сентября. Об этом следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово.

Мэр Москвы Сергей Собянин в telegram-канале написал, что ночью российская ПВО отразила атаку дрона в городском округе Истра в Московской области. После этого в столице, по данным telegram-канала Shot, объявили план «Ковер» во всех московских аэропортах. Из-за этого задержаны рейсы на вылет и прилет.

По данным Shot, задержано 29 рейсов. В екатеринбургском аэропорту, согласно онлайн-табло, задержаны два рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Оба лайнера должны были вылететь из уральской столицы в аэропорт Шереметьево в восемь утра. Рейс «России» задержали до десяти утра, «Аэрофлота» — до девяти.

Корреспондент URA.RU отправил запросы в пресс-службу Шереметьево и авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Ответы ожидаются.

План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Он предполагает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных.

Самолет, согласно онлайн-табло, вылетит в Москву в 09:05
Самолет, согласно онлайн-табло, вылетит в Москву в 09:05
Рейс «России» задержали в Кольцово на два часа
Рейс «России» задержали в Кольцово на два часа

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Два рейса из Екатеринбурга в Москву задержаны на фоне атаки дрона на столицу России ночью 17 сентября. Об этом следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово. Мэр Москвы Сергей Собянин в telegram-канале написал, что ночью российская ПВО отразила атаку дрона в городском округе Истра в Московской области. После этого в столице, по данным telegram-канала Shot, объявили план «Ковер» во всех московских аэропортах. Из-за этого задержаны рейсы на вылет и прилет. По данным Shot, задержано 29 рейсов. В екатеринбургском аэропорту, согласно онлайн-табло, задержаны два рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Оба лайнера должны были вылететь из уральской столицы в аэропорт Шереметьево в восемь утра. Рейс «России» задержали до десяти утра, «Аэрофлота» — до девяти. Корреспондент URA.RU отправил запросы в пресс-службу Шереметьево и авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Ответы ожидаются. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Он предполагает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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