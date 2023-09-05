05 сентября 2023

СК установил организатора налетов украинских БПЛА на военные аэродромы

«Коммерсант»: полковник ВСУ организовал нападения дронов на военные аэродромы
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Полковник ВСУ заочно арестован за нападения на военные аэродромы России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командир полка беспилотников ВСУ, полковник Сергей Бурденюк, заочно обвинен в нападении на военные аэродромы России, которые происходили с октября 2022 года. Решением военного СКР он объявлен в международный розыск на основании материалов контрразведки ФСБ и Минобороны России.

«Военными следственными органами СКР на основании материалов департамента военной контрразведки ФСБ и Минобороны заочно обвинен в совершении тяжких преступлений и объявлен в международный розыск командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергей Бурденюк», — пишет «Коммерсант». Именно он, по версии следствия, организовывал нападения дронов на военные аэродромы.

В статье указано, что 7 октября 2022 года Сергей Бурденюк организовал нападение дрона UJ-22 Airborne производства Украины на стоянку сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродроме Шайковка в Калужской области. Дрон был начинен взрывчаткой с поражающими элементами и был взорван в десяти метрах над аэродромом, однако ущерб причинен не был.

5 декабря 2023 года ВСУ запустили переделанный в боевую ракету беспилотник Ту-141 «Стриж» по российским бомбардировщикам на аэродроме Рязань (Дягилево), в результате чего погибли три бойца, еще семь человек получили ранения. Кроме того, получили повреждения «три самолета Ту-22М3, одна авиационная управляемая ракета Х-32, два автомобиля марки „ЗИЛ“ и „КИА Соренто“, а также два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий». Аналогичная атака была произведена на аэродром Энгельс в Саратовской области, где погибли трое военных, еще четверо были ранены, два самолета получили небольшие повреждения.

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Командир полка беспилотников ВСУ, полковник Сергей Бурденюк, заочно обвинен в нападении на военные аэродромы России, которые происходили с октября 2022 года. Решением военного СКР он объявлен в международный розыск на основании материалов контрразведки ФСБ и Минобороны России. «Военными следственными органами СКР на основании материалов департамента военной контрразведки ФСБ и Минобороны заочно обвинен в совершении тяжких преступлений и объявлен в международный розыск командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергей Бурденюк», — пишет «Коммерсант». Именно он, по версии следствия, организовывал нападения дронов на военные аэродромы. В статье указано, что 7 октября 2022 года Сергей Бурденюк организовал нападение дрона UJ-22 Airborne производства Украины на стоянку сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродроме Шайковка в Калужской области. Дрон был начинен взрывчаткой с поражающими элементами и был взорван в десяти метрах над аэродромом, однако ущерб причинен не был. 5 декабря 2023 года ВСУ запустили переделанный в боевую ракету беспилотник Ту-141 «Стриж» по российским бомбардировщикам на аэродроме Рязань (Дягилево), в результате чего погибли три бойца, еще семь человек получили ранения. Кроме того, получили повреждения «три самолета Ту-22М3, одна авиационная управляемая ракета Х-32, два автомобиля марки „ЗИЛ“ и „КИА Соренто“, а также два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий». Аналогичная атака была произведена на аэродром Энгельс в Саратовской области, где погибли трое военных, еще четверо были ранены, два самолета получили небольшие повреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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