СК установил организатора налетов украинских БПЛА на военные аэродромы

Командир полка беспилотников ВСУ, полковник Сергей Бурденюк, заочно обвинен в нападении на военные аэродромы России, которые происходили с октября 2022 года. Решением военного СКР он объявлен в международный розыск на основании материалов контрразведки ФСБ и Минобороны России.
«Военными следственными органами СКР на основании материалов департамента военной контрразведки ФСБ и Минобороны заочно обвинен в совершении тяжких преступлений и объявлен в международный розыск командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергей Бурденюк», — пишет «Коммерсант». Именно он, по версии следствия, организовывал нападения дронов на военные аэродромы.
В статье указано, что 7 октября 2022 года Сергей Бурденюк организовал нападение дрона UJ-22 Airborne производства Украины на стоянку сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродроме Шайковка в Калужской области. Дрон был начинен взрывчаткой с поражающими элементами и был взорван в десяти метрах над аэродромом, однако ущерб причинен не был.
5 декабря 2023 года ВСУ запустили переделанный в боевую ракету беспилотник Ту-141 «Стриж» по российским бомбардировщикам на аэродроме Рязань (Дягилево), в результате чего погибли три бойца, еще семь человек получили ранения. Кроме того, получили повреждения «три самолета Ту-22М3, одна авиационная управляемая ракета Х-32, два автомобиля марки „ЗИЛ“ и „КИА Соренто“, а также два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий». Аналогичная атака была произведена на аэродром Энгельс в Саратовской области, где погибли трое военных, еще четверо были ранены, два самолета получили небольшие повреждения.
Командир полка беспилотников ВСУ, полковник Сергей Бурденюк, заочно обвинен в нападении на военные аэродромы России, которые происходили с октября 2022 года. Решением военного СКР он объявлен в международный розыск на основании материалов контрразведки ФСБ и Минобороны России. «Военными следственными органами СКР на основании материалов департамента военной контрразведки ФСБ и Минобороны заочно обвинен в совершении тяжких преступлений и объявлен в международный розыск командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергей Бурденюк», — пишет «Коммерсант». Именно он, по версии следствия, организовывал нападения дронов на военные аэродромы. В статье указано, что 7 октября 2022 года Сергей Бурденюк организовал нападение дрона UJ-22 Airborne производства Украины на стоянку сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродроме Шайковка в Калужской области. Дрон был начинен взрывчаткой с поражающими элементами и был взорван в десяти метрах над аэродромом, однако ущерб причинен не был. 5 декабря 2023 года ВСУ запустили переделанный в боевую ракету беспилотник Ту-141 «Стриж» по российским бомбардировщикам на аэродроме Рязань (Дягилево), в результате чего погибли три бойца, еще семь человек получили ранения. Кроме того, получили повреждения «три самолета Ту-22М3, одна авиационная управляемая ракета Х-32, два автомобиля марки „ЗИЛ“ и „КИА Соренто“, а также два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий». Аналогичная атака была произведена на аэродром Энгельс в Саратовской области, где погибли трое военных, еще четверо были ранены, два самолета получили небольшие повреждения.