СК установил организатора налетов украинских БПЛА на военные аэродромы

«Коммерсант»: полковник ВСУ организовал нападения дронов на военные аэродромы

06 сентября 2023 в 04:43 Размер текста - 17 +

Полковник ВСУ заочно арестован за нападения на военные аэродромы России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир полка беспилотников ВСУ, полковник Сергей Бурденюк, заочно обвинен в нападении на военные аэродромы России, которые происходили с октября 2022 года. Решением военного СКР он объявлен в международный розыск на основании материалов контрразведки ФСБ и Минобороны России. «Военными следственными органами СКР на основании материалов департамента военной контрразведки ФСБ и Минобороны заочно обвинен в совершении тяжких преступлений и объявлен в международный розыск командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергей Бурденюк», — пишет « Коммерсант ». Именно он, по версии следствия, организовывал нападения дронов на военные аэродромы. В статье указано, что 7 октября 2022 года Сергей Бурденюк организовал нападение дрона UJ-22 Airborne производства Украины на стоянку сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродроме Шайковка в Калужской области. Дрон был начинен взрывчаткой с поражающими элементами и был взорван в десяти метрах над аэродромом, однако ущерб причинен не был. 5 декабря 2023 года ВСУ запустили переделанный в боевую ракету беспилотник Ту-141 «Стриж» по российским бомбардировщикам на аэродроме Рязань (Дягилево), в результате чего погибли три бойца, еще семь человек получили ранения. Кроме того, получили повреждения «три самолета Ту-22М3, одна авиационная управляемая ракета Х-32, два автомобиля марки „ЗИЛ“ и „КИА Соренто“, а также два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий». Аналогичная атака была произведена на аэродром Энгельс в Саратовской области, где погибли трое военных, еще четверо были ранены, два самолета получили небольшие повреждения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Командир полка беспилотников ВСУ, полковник Сергей Бурденюк, заочно обвинен в нападении на военные аэродромы России, которые происходили с октября 2022 года. Решением военного СКР он объявлен в международный розыск на основании материалов контрразведки ФСБ и Минобороны России. «Военными следственными органами СКР на основании материалов департамента военной контрразведки ФСБ и Минобороны заочно обвинен в совершении тяжких преступлений и объявлен в международный розыск командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергей Бурденюк», — пишет «Коммерсант». Именно он, по версии следствия, организовывал нападения дронов на военные аэродромы. В статье указано, что 7 октября 2022 года Сергей Бурденюк организовал нападение дрона UJ-22 Airborne производства Украины на стоянку сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродроме Шайковка в Калужской области. Дрон был начинен взрывчаткой с поражающими элементами и был взорван в десяти метрах над аэродромом, однако ущерб причинен не был. 5 декабря 2023 года ВСУ запустили переделанный в боевую ракету беспилотник Ту-141 «Стриж» по российским бомбардировщикам на аэродроме Рязань (Дягилево), в результате чего погибли три бойца, еще семь человек получили ранения. Кроме того, получили повреждения «три самолета Ту-22М3, одна авиационная управляемая ракета Х-32, два автомобиля марки „ЗИЛ“ и „КИА Соренто“, а также два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий». Аналогичная атака была произведена на аэродром Энгельс в Саратовской области, где погибли трое военных, еще четверо были ранены, два самолета получили небольшие повреждения.