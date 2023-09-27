Мемориальную доску разместили на стене школы №8 в Бакале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Бакале Саткинского района (Челябинская область) разместили на фасаде одной из школ мемориальную доску в честь погибшего на СВО бойца. Об этом 27 сентября написал глава муниципалитета Александр Глазков в своих социальных сетях.

«27 сентября торжественно увековечили память о жителе Бакала Александре Сапогове, погибшем при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Склоняю голову перед мужеством героически погибшего парня», — написал Глазков в своем telegram-канале.

Мемориальную доску с фотографией героя разместили на стене школы №8. Там Сапогов обучался с первого по шестой класс. Глава района также отметил, что погибшего бойца многие знали в Бакале и вспоминают о нем только положительное.

Глава Саткинского района принял участие в открытии мемориала герою Фото: Ольга Кузьменко в telegram-канале Александра Глазкова, https://t.me/glava_satka

Мемориальную доску разместили на фасаде школы, где учился погибший участник СВО Фото: Ольга Кузьменко в telegram-канале Александра Глазкова, https://t.me/glava_satka