В Бакале Саткинского района (Челябинская область) разместили на фасаде одной из школ мемориальную доску в честь погибшего на СВО бойца. Об этом 27 сентября написал глава муниципалитета Александр Глазков в своих социальных сетях.
«27 сентября торжественно увековечили память о жителе Бакала Александре Сапогове, погибшем при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Склоняю голову перед мужеством героически погибшего парня», — написал Глазков в своем telegram-канале.
Мемориальную доску с фотографией героя разместили на стене школы №8. Там Сапогов обучался с первого по шестой класс. Глава района также отметил, что погибшего бойца многие знали в Бакале и вспоминают о нем только положительное.
Глава Саткинского района принял участие в открытии мемориала герою
Фото: Ольга Кузьменко в telegram-канале Александра Глазкова, https://t.me/glava_satka
Мемориальную доску разместили на фасаде школы, где учился погибший участник СВО
Фото: Ольга Кузьменко в telegram-канале Александра Глазкова, https://t.me/glava_satka
Александр Сапогов погиб на 22-м году жизни при исполнении воинского долга в ходе СВО
Фото: Ольга Кузьменко в telegram-канале Александра Глазкова, https://t.me/glava_satka
В Бакале Саткинского района (Челябинская область) разместили на фасаде одной из школ мемориальную доску в честь погибшего на СВО бойца. Об этом 27 сентября написал глава муниципалитета Александр Глазков в своих социальных сетях. «27 сентября торжественно увековечили память о жителе Бакала Александре Сапогове, погибшем при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Склоняю голову перед мужеством героически погибшего парня», — написал Глазков в своем telegram-канале. Мемориальную доску с фотографией героя разместили на стене школы №8. Там Сапогов обучался с первого по шестой класс. Глава района также отметил, что погибшего бойца многие знали в Бакале и вспоминают о нем только положительное.