В Саткинском районе увековечили память о погибшем на СВО бойце. Фото

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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, букет, цветы, мемориал
Мемориальную доску разместили на стене школы №8 в Бакале Фото:

В Бакале Саткинского района (Челябинская область) разместили на фасаде одной из школ мемориальную доску в честь погибшего на СВО бойца. Об этом 27 сентября написал глава муниципалитета Александр Глазков в своих социальных сетях.

«27 сентября торжественно увековечили память о жителе Бакала Александре Сапогове, погибшем при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Склоняю голову перед мужеством героически погибшего парня», — написал Глазков в своем telegram-канале.

Мемориальную доску с фотографией героя разместили на стене школы №8. Там Сапогов обучался с первого по шестой класс. Глава района также отметил, что погибшего бойца многие знали в Бакале и вспоминают о нем только положительное.

Глава Саткинского района принял участие в открытии мемориала герою
Глава Саткинского района принял участие в открытии мемориала герою
Фото:
Мемориальную доску разместили на фасаде школы, где учился погибший участник СВО
Мемориальную доску разместили на фасаде школы, где учился погибший участник СВО
Фото:
Александр Сапогов погиб на 22-м году жизни при исполнении воинского долга в ходе СВО
Александр Сапогов погиб на 22-м году жизни при исполнении воинского долга в ходе СВО
Фото:

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В Бакале Саткинского района (Челябинская область) разместили на фасаде одной из школ мемориальную доску в честь погибшего на СВО бойца. Об этом 27 сентября написал глава муниципалитета Александр Глазков в своих социальных сетях. «27 сентября торжественно увековечили память о жителе Бакала Александре Сапогове, погибшем при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Склоняю голову перед мужеством героически погибшего парня», — написал Глазков в своем telegram-канале. Мемориальную доску с фотографией героя разместили на стене школы №8. Там Сапогов обучался с первого по шестой класс. Глава района также отметил, что погибшего бойца многие знали в Бакале и вспоминают о нем только положительное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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