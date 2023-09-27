Подорвавшемуся на украинской мине челябинскому бойцу заменили протез

27 сентября 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Участник СВО получил новый современный протез с помощью фонда «Защитники Отечества» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Специалисты фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области помогли подорвавшемуся на мине бойцу из Верхнего Уфалея заменить протез. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «В Верхнем Уфалее к специалисту фонда обратился боец, который потерял ногу из-за мины в зоне СВО. Протез, выданный ему в госпитале, оказался неудобным, мужчина попросил помочь ему в получении нового. Специалисты оформили бойцу инвалидность второй группы и оказали помощь в получении нового современного протеза. Мужчину научили им пользоваться, и сейчас он уже встал на учет в Центр занятости населения», — сообщили в пресс-службе. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» поддерживают бойцов СВО и их семьи во всех населенных пунктах Челябинской области. Они оказывают содействие подопечным в вопросах труда и занятости, с документами и льготами, а также в получении медицинской и психологической помощи.

Специалисты фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области помогли подорвавшемуся на мине бойцу из Верхнего Уфалея заменить протез. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «В Верхнем Уфалее к специалисту фонда обратился боец, который потерял ногу из-за мины в зоне СВО. Протез, выданный ему в госпитале, оказался неудобным, мужчина попросил помочь ему в получении нового. Специалисты оформили бойцу инвалидность второй группы и оказали помощь в получении нового современного протеза. Мужчину научили им пользоваться, и сейчас он уже встал на учет в Центр занятости населения», — сообщили в пресс-службе. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» поддерживают бойцов СВО и их семьи во всех населенных пунктах Челябинской области. Они оказывают содействие подопечным в вопросах труда и занятости, с документами и льготами, а также в получении медицинской и психологической помощи.