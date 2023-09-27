Подорвавшемуся на украинской мине челябинскому бойцу заменили протез

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Николай Цуканов и Алексей Текслер на встрече со студенческими трудовыми отрядами. Челябинск, инвалид, протез, инвалидность
Участник СВО получил новый современный протез с помощью фонда «Защитники Отечества» Фото:

Специалисты фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области помогли подорвавшемуся на мине бойцу из Верхнего Уфалея заменить протез. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В Верхнем Уфалее к специалисту фонда обратился боец, который потерял ногу из-за мины в зоне СВО. Протез, выданный ему в госпитале, оказался неудобным, мужчина попросил помочь ему в получении нового. Специалисты оформили бойцу инвалидность второй группы и оказали помощь в получении нового современного протеза. Мужчину научили им пользоваться, и сейчас он уже встал на учет в Центр занятости населения», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники фонда «Защитники Отечества» поддерживают бойцов СВО и их семьи во всех населенных пунктах Челябинской области. Они оказывают содействие подопечным в вопросах труда и занятости, с документами и льготами, а также в получении медицинской и психологической помощи.

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Специалисты фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области помогли подорвавшемуся на мине бойцу из Верхнего Уфалея заменить протез. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «В Верхнем Уфалее к специалисту фонда обратился боец, который потерял ногу из-за мины в зоне СВО. Протез, выданный ему в госпитале, оказался неудобным, мужчина попросил помочь ему в получении нового. Специалисты оформили бойцу инвалидность второй группы и оказали помощь в получении нового современного протеза. Мужчину научили им пользоваться, и сейчас он уже встал на учет в Центр занятости населения», — сообщили в пресс-службе. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» поддерживают бойцов СВО и их семьи во всех населенных пунктах Челябинской области. Они оказывают содействие подопечным в вопросах труда и занятости, с документами и льготами, а также в получении медицинской и психологической помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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