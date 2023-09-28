В Свердловской области бизнесмен-убийца незаконно вырубил лес на 12 млн рублей

28 сентября 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Бизнесмен занимался незаконной вырубкой в 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU В Красноуфимске Свердловской области директор ООО «Нива-1» Радик Ахметзянов, сидевший в 2008-м за убийство человека, незаконно вырубил 3 214 кубометров леса. Причиненный ущерб, по данным источника URA.RU в силовых структурах, составил 12 млн рублей. Ахметзянов родом из Пермского края. С 2006-го по 2008-й он находился в федеральном розыске из-за убийства человека. 20 октября 2008-го его осудили. Однако в 2017-м он вышел условно-досрочно. Свою компанию он образовал еще в 2008 году. Незаконной рубкой Ахметзянов занимался в 2021 году, пояснил собеседник агентства. В декабре 2021-го против бизнесмена возбудили уголовное дело за незаконную рубку деревьев. 9 июня 2023-го Красноуфимский районный суд признал мужчину виновным. Ему назначили три года колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с бизнесмена 12 722 832 рублей в счет возмещения ущерба. Приговор Ахметзянову был вынесен 22 сентября 2023 года.

В Красноуфимске Свердловской области директор ООО «Нива-1» Радик Ахметзянов, сидевший в 2008-м за убийство человека, незаконно вырубил 3 214 кубометров леса. Причиненный ущерб, по данным источника URA.RU в силовых структурах, составил 12 млн рублей. Ахметзянов родом из Пермского края. С 2006-го по 2008-й он находился в федеральном розыске из-за убийства человека. 20 октября 2008-го его осудили. Однако в 2017-м он вышел условно-досрочно. Свою компанию он образовал еще в 2008 году. Незаконной рубкой Ахметзянов занимался в 2021 году, пояснил собеседник агентства. В декабре 2021-го против бизнесмена возбудили уголовное дело за незаконную рубку деревьев. 9 июня 2023-го Красноуфимский районный суд признал мужчину виновным. Ему назначили три года колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с бизнесмена 12 722 832 рублей в счет возмещения ущерба. Приговор Ахметзянову был вынесен 22 сентября 2023 года.