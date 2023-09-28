Экономист Хижняк: Россия вернется к накоплению средств в течение пяти лет

29 сентября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

России нельзя отклоняться от планов из-за внешних угроз, сказал Алексей Хижняк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Россия сможет вернуться к накоплению средств в Фонд национального благосостояния в пятилетний период за счет увеличения собственного производства, а также поступлений от продажи нефти и газа. Об этом URA.RU рассказал экономист, член московского отделения «Деловой России» Алексей Хижняк. «Наша страна обладает возможностями наращивания собственных производств с высоким экспортным потенциалом, что позволит в горизонте пятилетнего цикла уменьшить заимствования из ФНБ и вернуться к модели накопления резервов. Главное — это две простые вещи. Стратегический план на пять, 10 и 20 лет и четкая дорожная карта его реализации, с государственным и частным финансированием, без отклонений в связи с „внешними обстоятельствами“», — сказал Алексей Хижняк. «Впервые за многие годы предусмотрено использование ФНБ на финансирование дополнительных расходов федерального бюджета (сверх правила) в предельном размере 2,9 трлн рублей в текущем году и 1,3 трлн рублей в 2024 году. Таким образом, в течение переходного периода предусмотрено постепенное сокращение использования средств ФНБ на дополнительные расходы федерального бюджета и нормализация бюджетной политики. Такой подход призван содействовать обеспечению экономической и финансовой стабильности. Вывод номер один — резервы у нас есть, их пока хватает, а цены на нефть и газ показывают динамику роста, что создает нам дополнительные новые резервы», — объяснил эксперт. О рисках использования ФНБ URA.RU рассказал член комитета Госдумы Евгений Федоров. По его словам, чрезмерное вливание денег в экономику приведет к взрывной инфляции. Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что правительство задействовало четыре триллиона рублей из Фонда национального благосостояния. Он предупредил, что на 2024 год бюджет будет еще сложнее. По его словам, стране будут нужны новые источники финансирования, а также ресурсы и решения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия сможет вернуться к накоплению средств в Фонд национального благосостояния в пятилетний период за счет увеличения собственного производства, а также поступлений от продажи нефти и газа. Об этом URA.RU рассказал экономист, член московского отделения «Деловой России» Алексей Хижняк. «Наша страна обладает возможностями наращивания собственных производств с высоким экспортным потенциалом, что позволит в горизонте пятилетнего цикла уменьшить заимствования из ФНБ и вернуться к модели накопления резервов. Главное — это две простые вещи. Стратегический план на пять, 10 и 20 лет и четкая дорожная карта его реализации, с государственным и частным финансированием, без отклонений в связи с „внешними обстоятельствами“», — сказал Алексей Хижняк. «Впервые за многие годы предусмотрено использование ФНБ на финансирование дополнительных расходов федерального бюджета (сверх правила) в предельном размере 2,9 трлн рублей в текущем году и 1,3 трлн рублей в 2024 году. Таким образом, в течение переходного периода предусмотрено постепенное сокращение использования средств ФНБ на дополнительные расходы федерального бюджета и нормализация бюджетной политики. Такой подход призван содействовать обеспечению экономической и финансовой стабильности. Вывод номер один — резервы у нас есть, их пока хватает, а цены на нефть и газ показывают динамику роста, что создает нам дополнительные новые резервы», — объяснил эксперт. О рисках использования ФНБ URA.RU рассказал член комитета Госдумы Евгений Федоров. По его словам, чрезмерное вливание денег в экономику приведет к взрывной инфляции. Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что правительство задействовало четыре триллиона рублей из Фонда национального благосостояния. Он предупредил, что на 2024 год бюджет будет еще сложнее. По его словам, стране будут нужны новые источники финансирования, а также ресурсы и решения.