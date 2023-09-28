28 сентября 2023

Челябинцы недоедают молока и переедают сахара. Инфографика

Челябинскстат: жители региона пьют мало молока и едят много сахара
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы пьют мало молока Фото:

Жители Челябинской области в значительной степени недоедают молока и едят много сахара. Как следует из данных Челябинскстата, недостача в потреблении молока превысила 40%.

«Потребление основных продуктов питания на душу населения. Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко): рекомендуемая рациональная норма в год — 325 кг, потребление в Челябинской области — 193 кг. Сахар: при норме в 24 кг потребление составляет 34 кг», — отметила пресс-служба Челябинскстата.

В регионе сложилась неблагоприятная ситуация по потреблению фруктов. При норме в 100 кг за год жители съедают только 58 кг. Также заметно ниже нормы потребляют овощей и бахчевых культур (94 кг при норме в 140 кг). При этом челябинцы выдерживают и даже превышают норму потребления мяса и хлеба, близко к нормативным значениям съедают картофеля и растительного масла.

С 2017 года ситуация по потреблению мяса и молока в сравнении с другими регионами РФ стала хуже. При этом она улучшилась по потреблению овощей и яиц.

Челябинцы едят много сахара и пьют мало молока и молочных продуктов
Челябинцы едят много сахара и пьют мало молока и молочных продуктов
По потреблению мяса и молока область в общероссийском рейтинге показатели снизила
По потреблению мяса и молока область в общероссийском рейтинге показатели снизила
Сотрудники органов статистики сравнили объемы потребления продуктов по ряду позиций с другими регионами РФ
Сотрудники органов статистики сравнили объемы потребления продуктов по ряду позиций с другими регионами РФ

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Жители Челябинской области в значительной степени недоедают молока и едят много сахара. Как следует из данных Челябинскстата, недостача в потреблении молока превысила 40%. «Потребление основных продуктов питания на душу населения. Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко): рекомендуемая рациональная норма в год — 325 кг, потребление в Челябинской области — 193 кг. Сахар: при норме в 24 кг потребление составляет 34 кг», — отметила пресс-служба Челябинскстата. В регионе сложилась неблагоприятная ситуация по потреблению фруктов. При норме в 100 кг за год жители съедают только 58 кг. Также заметно ниже нормы потребляют овощей и бахчевых культур (94 кг при норме в 140 кг). При этом челябинцы выдерживают и даже превышают норму потребления мяса и хлеба, близко к нормативным значениям съедают картофеля и растительного масла. С 2017 года ситуация по потреблению мяса и молока в сравнении с другими регионами РФ стала хуже. При этом она улучшилась по потреблению овощей и яиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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