Челябинскстат: жители региона пьют мало молока и едят много сахара

Челябинцы пьют мало молока Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Челябинской области в значительной степени недоедают молока и едят много сахара. Как следует из данных Челябинскстата, недостача в потреблении молока превысила 40%.

«Потребление основных продуктов питания на душу населения. Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко): рекомендуемая рациональная норма в год — 325 кг, потребление в Челябинской области — 193 кг. Сахар: при норме в 24 кг потребление составляет 34 кг», — отметила пресс-служба Челябинскстата.

В регионе сложилась неблагоприятная ситуация по потреблению фруктов. При норме в 100 кг за год жители съедают только 58 кг. Также заметно ниже нормы потребляют овощей и бахчевых культур (94 кг при норме в 140 кг). При этом челябинцы выдерживают и даже превышают норму потребления мяса и хлеба, близко к нормативным значениям съедают картофеля и растительного масла.

С 2017 года ситуация по потреблению мяса и молока в сравнении с другими регионами РФ стала хуже. При этом она улучшилась по потреблению овощей и яиц.

Челябинцы едят много сахара и пьют мало молока и молочных продуктов Скрин: пресс-служба Челябинскстата

По потреблению мяса и молока область в общероссийском рейтинге показатели снизила Скрин: пресс-служба Челябинскстата